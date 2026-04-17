Το Κρεμλίνο διέψευσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν λαμβάνει πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση στη χώρα, μετά την κριτική που άσκησε η blogger Βικτόρια Μπόνια, υποστηρίζοντας ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι αποκρύπτουν την πραγματική εικόνα.

Η Μπόνια, γνωστή από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικά ριάλιτι, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι στηρίζει τον Πούτιν, ενώ παράλληλα απαρίθμησε πέντε βασικά προβλήματα για τα οποία –όπως υποστήριξε– ο Ρώσος πρόεδρος δεν ενημερώνεται επαρκώς. Το βίντεο σημείωσε μεγάλη απήχηση, ξεπερνώντας τις 20 εκατομμύρια προβολές και συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια «likes» στο Instagram.

Απαντώντας στις αιτιάσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι ο Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1999 είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός, έχει πλήρη εικόνα των ζητημάτων που απασχολούν τη χώρα.

«Όχι, δεν είναι έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι αρμοδιότητες του προέδρου καλύπτουν «το ευρύτερο φάσμα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Ωστόσο, το Κρεμλίνο προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση, αναγνωρίζοντας δημόσια την κριτική της Μπόνια και επισημαίνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενέργειες για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα ζητήματα που ανέδειξε.