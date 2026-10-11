Σε αυστηρή καταγγελία των πρωτοφανών κυρώσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) προέβη η 85χρονη Νοτιοαφρικανή νομικός Νάβι Πιλάι, μόλις λίγες ώρες μετά τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης 2026.

Η διακεκριμένη δικαστής χαρακτήρισε «ανήκουστη» τη στοχοποίηση δικαστών για τις αποφάσεις τους, την ώρα που το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δίνουν προθεσμία έξι μηνών στο δικαστήριο της Χάγης προτού ενεργοποιήσουν πλήρη οικονομικό αποκλεισμό.

«Ανήκουστη επίθεση στη διεθνή δικαιοσύνη»

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Νυρεμβέργη της Γερμανίας σε ειδική εκδήλωση του Κέντρου Νόμπελ για την Ειρήνη στο Όσλο, η Νάβι Πιλάι δεν έκρυψε την έντονη ανησυχία της για το μέλλον των διεθνών δικαστικών θεσμών.

Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και επικεφαλής ανεξάρτητης επιτροπής που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, τόνισε:

«Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση κι ανησυχία όσον αφορά τη συνέχιση της ύπαρξης των διεθνών δικαστηρίων, ειδικά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη. Το σημαντικότερο είναι ότι οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν από μια χώρα εναντίον δικαστών εξαιτίας αποφάσεων που έλαβαν. Αυτό είναι ανήκουστο, απαράδεκτο».

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην κ. Πιλάι προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης του Ισραήλ, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στο ΔΠΔ.

Μάρκο Ρούμπιο: «Κακοποιό δικαστήριο» – Τελεσίγραφο 6 μηνών από την Ουάσιγκτον

Από την πλευρά της, η αμερικανική διπλωματία δικαιολογεί την απόφαση κάνοντας λόγο για ανάγκη προστασίας της εθνικής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών και των πολιτών τους απέναντι στις δικαιοδοτικές διεκδικήσεις της Χάγης.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εξαπέλυσε βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του διεθνούς οργανισμού:

«Θέλουν περισσότερη εξουσία και τη θέλουν σε βάρος μας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένα “κακοποιό” δικαστήριο», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι κυρώσεις προβλέπουν τη συνολική απαγόρευση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το ΔΠΔ, με στόχο να αποστερηθεί τους οικονομικούς του πόρους και να καταστεί ανίκανο να λειτουργήσει.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον διευκρίνισε ότι παρέχεται περίοδος χάριτος έξι μηνών, προκειμένου τα κράτη-μέλη του Δικαστηρίου να παρουσιάσουν βήματα προόδου που θα καθησυχάσουν τις ανησυχίες των ΗΠΑ, προτού τα μέτρα τεθούν σε πλήρη ισχύ.