Ακόμη και η μικρή Νορβηγία σήκωσε ανάστημα θυμίζοντας πώς το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλους. Και ο Καναδάς, μέλος επίσης ου ΝΑΤΟ όπως και η Νορβηγία επιμένει πώς το Διεθνές Δίκαιο οφείλει να γίνεται σεβαστό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας; Επισήμανε το Σάββατο πώς η επίθεση στο Καράκας αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο. Και η Γαλλία είναι στο ΝΑΤΟ. Στο ίδιο μήκος και η Ισπανία.

Στην Ελλάδα αντίθετα σιωπή ιχθύος ή μάλλον άκρα του τάφου σιωπή. Και ας υπάρχει ως Δαμόκλειος Σπάθη το Κυπριακό πάνω από τα κεφάλια μας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών περιορίστηκε σε μία τυπική ανακοίνωση πως η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις σε συνεργασία με την Πρεσβεία μας στο Καράκας και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια σε Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Για τα μάτια του κόσμου δηλαδή.

Στην αντίπερα όχθη ο Νετανιάχου ο οποίος συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ και ο ανεκδιήγητος πρόεδρος της Αργεντινής ο οποίος πρόσφατα κέρδισε τις εκλογές με την βοήθεια των 40 δις δολαρίων που του πρόσφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για να εξηγούμεθα και να μην παρεξηγούμεθα.

Παρακολουθήστε τις διεθνείς αντιδράσεις στην επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας όπως τις κατέγραψε το BBC

Ηγέτες από όλο τον κόσμο αντέδρασαν με ένα μίγμα καταδίκης και υποστήριξης στην σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Nicolás Maduro από τις ΗΠΑ.

Μετά από μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στη Βενεζουέλα το Σάββατο, ο Maduro και η σύζυγός του συνελήφθησαν από τις αμερικανικές δυνάμεις και απομακρύνθηκαν από τη χώρα. Το ζευγάρι έχει κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη.

Σε μια αρχική αντίδραση, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Σταρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «δεν θα χύσει δάκρυα» για το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο.

Οι γειτονικές χώρες της Λατινικής Αμερικής καταδίκασαν τις ενέργειες, όπως και οι μακροχρόνιοι σύμμαχοι της Βενεζουέλας, η Ρωσία και η Κίνα. Η Κίνα δήλωσε ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη και καταδικάζει έντονα» τη χρήση βίας εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και του προέδρου του.

Η Ρωσία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διέπραξαν «πράξη ένοπλης επιθετικότητας».

Το Ιράν, το οποίο βρίσκεται σε διαμάχη με τον Τραμπ λόγω της υπόσχεσής του για επέμβαση στη χώρα, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση».

Δείτε βίντεο με τον Μαδούρο να μεταφέρεται με πράκτορες της DEA από το αεροπλάνο στη φυλακή:

Πολλοί ηγέτες της Λατινικής Αμερικής καταδίκασαν τις ενέργειες των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα έγραψε στοn λογαριασμό X ότι οι ενέργειες «ξεπερνούν τα όρια του αποδεκτού», προσθέτοντας ότι «η επίθεση σε χώρες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου είναι το πρώτο βήμα προς έναν κόσμο βίας, χάους και αστάθειας».

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τις επιθέσεις «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, ενώ ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόρικ εξέφρασε «ανησυχία και καταδίκη» και ζήτησε «ειρηνική λύση στη σοβαρή κρίση που πλήττει τη χώρα».

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κάνε κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εγκληματική επίθεση», ενώ η Ουρουγουάη δήλωσε σε επίσημη ανακοίνωση ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις «με προσοχή και σοβαρή ανησυχία» και «απορρίπτει, όπως πάντα, τη στρατιωτική επέμβαση».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Κούβα θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια ευρύτερη πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την ως αποτυχημένη χώρα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Κούβα είναι μια καταστροφή που διοικείται από ανίκανους ηγέτες που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Μαδούρο και ότι η κυβέρνηση της Αβάνας πρέπει να ανησυχεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιόσνταδο Καμπέλο, προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να εμπιστευτούν την ηγεσία και τον στρατό της χώρας, λέγοντας ότι «ο κόσμος πρέπει να εκφράσει την άποψή του για αυτή την επίθεση», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, τον οποίο ο Τραμπ έχει περιγράψει ως τον «αγαπημένο του πρόεδρο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «η ελευθερία προχωρά» και «ζήτω η ελευθερία».

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Sir Keir Starmer, αρνήθηκε να εμπλακεί στο ζήτημα του εάν η στρατιωτική δράση παραβίασε ή όχι το διεθνές δίκαιο.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Sunday with Laura Kuenssberg» του BBC το Σάββατο το πρωί, δεν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις.

Είπε ότι περιμένει να διαπιστωθούν όλα τα γεγονότα, αλλά δεν θα «αποφύγει το θέμα», προσθέτοντας ότι είναι «δια βίου υποστηρικτής του διεθνούς δικαίου».

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στις επιθέσεις και ο Sir Keir δήλωσε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Trump για την επιχείρηση.

Αργότερα το Σάββατο, δημοσίευσε στο X ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θεωρούσε τον Μαδούρο παράνομο πρόεδρο και δεν χύνουμε δάκρυα για το τέλος του καθεστώτος του».

«Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα συζητήσει την εξελισσόμενη κατάσταση με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, καθώς επιδιώκουμε μια ασφαλή και ειρηνική μετάβαση σε μια νόμιμη κυβέρνηση που θα αντικατοπτρίζει τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, επανέλαβε τη θέση της Ένωσης ότι ο Μαδούρο στερείται νομιμότητας, ότι πρέπει να υπάρξει ειρηνική μετάβαση της εξουσίας και ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η μετάβαση της εξουσίας «πρέπει να είναι ειρηνική, δημοκρατική και να σέβεται τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας».

Πρόσθεσε ότι ελπίζει ο Γκονζάλες, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, να μπορέσει να εξασφαλίσει τη μετάβαση.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης είναι «περίπλοκη» και ότι πρέπει να εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο γενικά.

Προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί η εμφάνιση πολιτικής αστάθειας στη Βενεζουέλα».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχος για το γεγονός ότι δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες του διεθνούς δικαίου», και πως οι επιθέσεις δημιουργούν ένα «επικίνδυνο προηγούμενο».

Στις ΗΠΑ, ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ, δήλωσε: «Θα είμαι σαφής: ο Μαδούρο είναι ένας παράνομος δικτάτορας, αλλά η έναρξη στρατιωτικής δράσης χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, χωρίς ένα ομοσπονδιακό σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει, είναι απερίσκεπτη».

Αλλού, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ένας σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ, συνεχάρη τον Τραμπ για την «τολμηρή και ιστορική ηγεσία του υπέρ της ελευθερίας και της δικαιοσύνης».

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, δήλωσε: «Ο Καναδάς καλεί όλα τα μέρη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και στηρίζουμε τον λαό της Βενεζουέλας και την επιθυμία του να ζήσει σε μια ειρηνική και δημοκρατική κοινωνία». Ο Καναδάς συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρτ Έιντε, δήλωσε: «Το διεθνές δίκαιο είναι καθολικό και δεσμευτικό για όλα τα κράτη. Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο».