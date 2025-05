Σφοδρές και άμεσες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις από τους πυροβολισμούς του ισραηλινού στρατού σήμερα, Τετάρτη 21 Μαΐου, κατά αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ένα συμβάν που έρχεται εν μέσω της αυξημένης διεθνούς πίεσης κατά του Ισραήλ για τη διεξαγωγή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οποιαδήποτε απειλή κατά της ζωής διπλωματών είναι «απαράδεκτη», αντέδρασε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας. «Καλούμε το Ισραήλ να διερευνήσει αυτό το περιστατικό και να καταστήσει υπόλογους τους υπεύθυνους», τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Απαιτούμε άμεση διευκρίνιση από την ισραηλινή κυβέρνηση για το τι συνέβη. Οι απειλές κατά διπλωματών είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, με ανάρτηση στο «Χ».

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε «έντονα» τα πυρά από τον ισραηλινό στρατό κατά ξένων διπλωματών. «Το υπουργείο διερευνά όλα όσα συνέβησαν. Στην ομάδα των διπλωματών συμμετείχε ένας Ισπανός, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Είμαστε σε επαφή με άλλες εμπλεκόμενες χώρες για να δώσουμε μια κοινή απάντηση σε ό,τι συνέβη, το οποίο καταδικάζουμε έντονα», ανέφερε το ισπανικό ΥΠΕΞ σε σύντομη ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Israeli forces fire at group of around 30 diplomatic missions in Jenin, including close allies Canada, Netherlands and UK. One diplomat there tells @TheNationalNews that “around six shots” fired after group was standing at military barrier. “Was all coordinated with IDF before.” pic.twitter.com/DGjxpOMHJL — Thomas Helm (@ThomasFHelm) May 21, 2025

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, απαίτησε «πειστικές εξηγήσεις» από το Ισραήλ για το συμβάν, λέγοντας ότι τα προειδοποιητικά πυρά στόχευσαν «περίπου 20 διπλωμάτες», συμπεριλαμβανομένου ενός Βέλγου.

«Είναι καλά, ευτυχώς», είπε ο Πρεβό με ανάρτηση στο «X», αναφορικά με τον Βέλγο διπλωμάτη. «Αυτοί οι διπλωμάτες πραγματοποιούσαν επίσημη επίσκεψη στην Τζενίν, έπειτα από συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό, σε μια πομπή περίπου 20 σαφώς αναγνωρίσιμων οχημάτων», ανέφερε, καταδικάζοντας το συμβάν, ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας.

Ένας Δυτικός διπλωματικός αξιωματούχος, του οποίου η χώρα εκπροσωπείτο στην αντιπροσωπεία, μίλησε για «σοβαρό περιστατικό στο οποίο θα αντιδράσουμε», σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Δεν πρόκειται για “ταλαιπωρία”», είπε ο αξιωματούχος, απαντώντας στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και στην εκδοχή του για το συμβάν, όπου εξέφρασε τη «λύπη του για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε» στους ξένους διπλωμάτες. «Η αντιπροσωπεία παρέκκλινε από την εγκεκριμένη διαδρομή και εισήλθε σε μια περιοχή όπου δεν είχε εξουσιοδότηση να βρίσκεται», υποστήριξε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του. «Ισραηλινοί στρατιώτες που επιχειρούσαν στην περιοχή έριξαν προειδοποιητικά πυρά για να τους κρατήσουν μακριά».

The Israeli army opens fire towards an international delegation visiting Jenin refugee camp, which has been under a tight Israeli military siege since January 19. The delegation includes EU and Arab ambassadors and diplomats. pic.twitter.com/YN6DrrMcwA — Quds News Network (@QudsNen) May 21, 2025

«Αυτό είναι ένα σοβαρό περιστατικό στο οποίο θα αντιδράσουμε κατάλληλα, μετά από διαβουλεύσεις με τους εταίρους μας», ανέφερε ο Δυτικός αξιωματούχος.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που διοργάνωσε την επίσκεψη των διπλωματών, κατηγόρησε Ισραηλινούς στρατιώτες ότι άνοιξαν πυρ με «πραγματικά πυρά» εναντίον της αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, στην επίσκεψη συμμετείχαν διπλωμάτες από την Κίνα, την Τουρκία, τον Καναδά την Ιαπωνία και το Μεξικό, καθώς και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας βίντεο που δείχνει δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, κοντά σε ένα σημείο ελέγχου του στρατού στην Τζενίν. Δύο άτομα που φορούν στολές του ισραηλινού στρατού φαίνονται να σημαδεύουν με όπλα την ομάδα των διπλωματών. Έπειτα ακούγονται πυροβολισμοί και η ομάδα των διπλωματών τρέχει πίσω στα αυτοκίνητά της.

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3 — Clash Report (@clashreport) May 21, 2025

Το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του καταδίκασε την «κατάφωρη και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από τις «ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις».

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε πως οι στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα από το εσωτερικό του καταυλισμού προσφύγων της Τζενίν, λέγοντας πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

«Ήταν το τελευταίο τμήμα της επίσκεψης και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς από τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Δεν πυροβόλησαν μία ή δύο φορές. Ήταν σαν επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί. Αυτό είναι τρέλα. Δεν είναι φυσιολογικό», είπε.