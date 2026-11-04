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Λίγες μόλις ώρες μετά την καθαρή εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικάνων από τους Δημοκρατικούς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς και πιθανός διεκδικητής της αμερικανικής προεδρίας το 2028, παίρνει σαφείς αποστάσεις από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.
Με μία μακροσκελή και άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση, προχωρά σε έναν σκληρό απολογισμό της ήττας των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές.
Αναλύοντας τα δεδομένα, καταρρίπτει το αφήγημα της αποχής και «δείχνει» ως κύρια αιτία της απώλειας της Γερουσίας τη μαζική φυγή των ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της στάσης στον πόλεμο με το Ιράν, του πληθωρισμού και της πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή του:
«Ένα από τα πράγματα με τα οποία είχαν εμμονή οι αναλυτές δεδομένων της πλευράς μας, ήταν η «σύνθεση» του εκλογικού σώματος – αν δηλαδή έμοιαζε αρκετά με εκείνο του 2024, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Και παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν συντριβή υπέρ των Δημοκρατικών, τα δεδομένα συνέχιζαν να μας λένε την ίδια ιστορία: σε ορισμένες πολιτείες η προσέλευση ήταν απλώς ικανοποιητική, σε άλλες ήταν πραγματικά εκπληκτική, και σε καμία πολιτεία δεν ήταν καταστροφική. Υπήρχε μια γνήσια αίσθηση αισιοδοξίας στην ομάδα μας: οι ψηφοφόροι μας έδιναν το παρών.
Ρώτησα λοιπόν τον πιο έξυπνο αναλυτή δεδομένων που ξέρω, αν αυτό σημαίνει ότι θα αφήσουμε τον κόσμο άφωνο. «Όχι», μου απάντησε. «Μπορεί να τα πάμε καλύτερα από ό,τι υποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά τα δεδομένα μας λένε ότι πολλοί ψηφοφόροι του διδύμου Τραμπ/Βανς από το 2024 είναι εξοργισμένοι και σχεδιάζουν να ψηφίσουν τους άλλους. Οι ψηφοφόροι μας προσέρχονται στις κάλπες, αλλά μπορεί να μην ψηφίσουν εμάς».
Λοιπόν, αυτό μοιάζει προφητικό τώρα. Οι ψηφοφόροι μας πράγματι εμφανίστηκαν. Στη Φλόριντα, για παράδειγμα, το εκλογικό σώμα ήταν κατά 9 μονάδες περισσότερο Ρεπουμπλικανικό παρά Δημοκρατικό, μόλις ένα-δύο μονάδες χειρότερα από το 2024. Αναμφίβολα υπήρχαν μέρη όπου θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει καλύτερα στο θέμα της συμμετοχής. Αλλά το κύριο πρόβλημα δεν είναι η συμμετοχή. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν Τραμπ/Βανς το 2024, ψήφισαν Δημοκρατικούς το 2026.
Θα υπάρξουν πολλές εσωτερικές διαμάχες και καβγάδες για το τι συνέβη και γιατί. Ένας από τους δημοσκόπους που πραγματικά εκτιμώ, μου είπε ότι το οικονομικό μας μήνυμα δεν ήταν αρκετά αιχμηρό στην τελική ευθεία. Είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει.
Αλλά ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους.
Ένας άλλος δημοσκόπος —από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που γνωρίζω στην πολιτική— μου είπε χθες ότι θα χάναμε στη γενική πρόθεση ψήφου (generic ballot) κατά 13 μονάδες. Ήμουν ήδη αρνητικά προϊδεασμένος πηγαίνοντας προς την Τρίτη, αλλά ακόμη και εγώ σοκαρίστηκα με αυτό. Στις έρευνές του, είδε ότι πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ από το 2024 ήταν θυμωμένοι και σχεδίαζαν να ψηφίσουν Δημοκρατικούς. Ρώτησε αυτούς τους ψηφοφόρους που μας εγκατέλειψαν τι θα τους έκανε να επιστρέψουν στην ομάδα μας. Οι τέσσερις κορυφαίες απαντήσεις, που κάλυπταν σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων, ήταν:
Τερματισμός του πολέμου
Εστίαση στο κόστος ζωής / πληθωρισμό
Πρώτα η Αμερική (Put America First)
Αλλαγή της σχέσης μας με το Ισραήλ
Οι ψηφοφόροι μας έδωσαν το παρών. Και οι παραπάνω τέσσερις λόγοι είναι η αιτία που πολλοί από αυτούς ψήφισαν Δημοκρατικούς. Αυτά προκύπτουν από έναν δημοσκόπο που προέβλεψε με απόλυτη ακρίβεια τα αποτελέσματα. Ενώ πολλοί ανάλωσαν τη Δευτέρα τους επιτιθέμενοι στη Rachel Campos Duffy επειδή ζήτησε διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, αποδεικνύεται ότι η πολιτική της συμβουλή ήταν σωστή. (Είναι επίσης ένας σπουδαίος άνθρωπος).
Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει πολλή παραπλάνηση (gaslighting). Να περιμένετε να ακούσετε πολλούς πολιτικούς του κατεστημένου να λένε ότι η λύση στα δεινά μας είναι η αμνηστία. Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επιβολής του νόμου, εστιάζοντας για παράδειγμα περισσότερο στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράνομους εργάτες. Αλλά όποιος προωθεί την αμνηστία, σας λέει ψέματα.
Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος χθες το βράδυ.
Αν θέλετε να επιχειρηματολογήσετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι το να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα 6 χρόνια άξιζε, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, αυτό είναι τουλάχιστον έντιμο.
Αλλά όλοι ξέρουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού θα πάμε από εδώ και πέρα, πρέπει να ξεκινήσει από εκεί.
Παραμένω αισιόδοξος για τη χώρα μας. Προς τους ανθρώπους που είναι εξοργισμένοι και θέλουν να πουν, «σας τα λέγαμε»: έχετε δίκιο, όντως μας τα λέγατε. Πάρτε αυτή την ενέργεια και διοχετεύστε τη στο να εκλέξετε Ρεπουμπλικάνους που μοιράζονται την κοσμοθεωρία σας. Όσο για εκείνους που είναι απλώς τσαντισμένοι με τα αποτελέσματα, καλά κάνετε και είστε. Ας πάρουμε αυτόν τον θυμό και ας πιάσουμε ξανά δουλειά για να σώσουμε τη χώρα μας».
One of the things the data analysts on our side obsessed over was “composition”—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up.
So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we’re going to shock the world? “No,” he told me. “We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us.”
Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026.
There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true.
But the real reason we lost is obvious to almost everyone.
Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were:
1) End the war
2) Focus on cost of living/inflation
3) Put America First
4) Change our relationship to Israel
Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.)
In the next few months, there’s going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I’m open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you.
The reason we lost is the war. The president himself said so last night.
If you’d like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that’s at least honest.
But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there.
I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country.
— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026