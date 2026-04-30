Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στον χώρο της τέχνης αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ, καθώς πατέρας και κόρη από το Νιου Τζέρσεϊ δήλωσαν ένοχοι για τη διακίνηση πλαστών έργων τέχνης που αποδίδονταν σε κορυφαία ονόματα όπως ο Πάμπλο Πικάσο, ο Μπάνκσι και ο Άντι Γουόρχολ.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι ο 50χρονος Έρβιν Μπανκόφσκι και η 26χρονη Καρολίνα Μπανκόφσκα ανέθεσαν σε καλλιτέχνη στην Πολωνία να δημιουργήσει τουλάχιστον 200 απομιμήσεις, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα περισσότερα πλαστά έργα ήταν αντίγραφα λιγότερο γνωστών δημιουργιών καταξιωμένων και παραγωγικών καλλιτεχνών, ώστε να είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν. Το πιο επικερδές ψεύτικο έργο, που παρουσιαζόταν ως δημιουργία του Ρίτσαρντ Μέιχιου, πουλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από τον οίκο δημοπρασιών DuMouchelles έναντι 160.000 δολαρίων.

Στόχος του κυκλώματος έγιναν αρκετοί γνωστοί οίκοι δημοπρασιών, ανάμεσά τους οι Bonhams, Phillips, Freeman’s και Antique Arena.

Κατά την απολογία τους σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, και οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν συγγνώμη. Η Καρολίνα Μπανκόφσκα παραδέχθηκε ότι «η συμπεριφορά μου ήταν λανθασμένη και είμαι ένοχη», ενώ ο συνήγορός της δήλωσε πως έχει ήδη δεσμευτεί ποσό άνω του 1 εκατ. δολαρίων σε ειδικό λογαριασμό.

Ο Έρβιν Μπανκόφσκι, μέσω διερμηνέα, εξέφρασε επίσης μεταμέλεια, με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι πήρε «μια τραγικά λανθασμένη απόφαση στην προσπάθεια να στηρίξει την οικογένειά του».

Οι δύο Πολωνοί υπήκοοι, που διέμεναν στο Νιου Τζέρσεϊ, αντιμετωπίζουν ποινές που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα τρία χρόνια φυλάκισης, καθώς και αποζημιώσεις ύψους 1,9 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η απέλασή τους στην Πολωνία.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι από το 2020 χρησιμοποιούσαν παλαιωμένο χαρτί και πλαστές σφραγίδες ανύπαρκτων ή κλειστών γκαλερί, ώστε να προσδίδουν αληθοφάνεια στα έργα και να κατασκευάζουν ψεύτικη προέλευση.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν εκπρόσωποι του καλλιτέχνη Ρέιμοντς Στάπρανς εντόπισαν το 2023 έναν πλαστό πίνακα με τίτλο Triple Boats σε δημοπρασία. Παρά τις προειδοποιήσεις, το έργο πουλήθηκε τελικά για 60.000 δολάρια.

Η ειδικός σε εγκλήματα τέχνης Έριν Τόμπσον σχολίασε ότι το μόνο ασυνήθιστο στοιχείο στην υπόθεση είναι πως οι πλαστογράφοι συνελήφθησαν. Όπως είπε, η αγορά τέχνης εξακολουθεί να κρύβει πολύ περισσότερα πλαστά έργα απ’ όσα φαντάζεται το κοινό.

Πηγή: Guardian