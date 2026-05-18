Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκαν στην Μόντενα, τους πολίτες που τραυματίσθηκαν στο προχθεσινό τροχαίο από τον 31 ετών Σαλίμ Ελ Κούντρι.

«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, ότι ακόμη υπάρχει. Η σκηνή που είδαμε θύμιζε Βηρυτό, θύμιζε την λωρίδα της Γάζας. Είδα και ανθρώπους να απομακρύνονται, εξαιτίας του φόβου», είπε ο Λούκα Σινιορέλι, ο πρώτος άνδρας που μπλόκαρε τον δράστη του μακελειού.

Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι, υπογράμμισε από την μεριά του ότι από τους τέσσερις πολίτες που χθες ακινητοποίησαν τον Ελ Κούντρι, οι δυο ήταν ξένοι πολίτες που ζουν μόνιμα στην Ιταλία και οι οποίοι κατάγονται από την Αίγυπτο και ζήτησε να αποφευχθούν γενικεύσεις και εργαλειοποιήσεις.

Εκ των οκτώ τραυματιών, οι δυο παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για ένα ζευγάρι 55 ετών, το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου της πόλης. Δυο γυναίκες, επίσης, μια Γερμανίδα και μια Πολωνέζα, φέρουν πολλαπλά τραύματα και υποβλήθηκαν σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, τέλος, ευχαρίστησε τους γιατρούς και το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, για την άμεση και αποτελεσματική παροχή φροντίδας στους τραυματίες.

Ματέο Πιαντεντόζι: «Tο συμβάν της Μόντενα εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως»

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι αναφέρθηκε στο χθεσινό τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στη Μόντενα, όπου οδηγός ενός ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου στόχευσε και τραυμάτισε οκτώ πεζούς συνολικά.

«Είναι σαφές ότι οι ανακριτές θα προχωρήσουν και σε άλλες έρευνες, αλλά το συμβάν δείχνει να εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως», δήλωσε ο Πιαντεντόζι.

«Αυτό δεν αλλάζει την τραγικότητα των συνεπειών και τα όσα συνέβησαν. Προκαλεί, αντιθέτως, ανησυχία. Αλλά σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό μας αντικείμενο, η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει κάτι που συνδέεται με την πρόληψη στην αντιτρομοκρατία το οποίο μπορεί να μας ξέφυγε, μας καθησυχάζει», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.