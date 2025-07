Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα επιβάλει ακόμα υψηλότερους δασμούς σε όποιον εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ αποφασίσει να προχωρήσει σε αντίποινα.

Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης δασμούς στα προϊόντα από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τον Καναδά και τη Βραζιλία από τον επόμενο μήνα.

Στην επιστολή που εστάλη την Παρασκευή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Τραμπ έγραψε: «Είχαμε χρόνια να συζητήσουμε την εμπορική μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτά τα μακροχρόνια – μεγάλα και επίμονα εμπορικά ελλείμματα που δημιουργήθηκαν από τις δασμολογικές και μη δασμολογικές πολιτικές σας και τους εμπορικούς φραγμούς».

«Η σχέση μας δεν ήταν, δυστυχώς, καθόλου αμοιβαία», προστίθεται στην επιστολή.

Και η απειλή του Ντίναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς της τάξης του 30% σε όλες τις εισαγωγές από την 1η Αυγούστου, είχε ως αποτέλεσμα να εκφράσουν την απογοήτευσή τους η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ θα προχωρήσει σε «αναλογικά αντίμετρα», αν χρειαστεί, ενώ το Μεξικό έκανε λόγο για «άδικη συμφωνία» και τόνισε ότι η ανεξαρτησία του είναι αδιαπραγμάτευτη.

Τόσο η ΕΕ όσο και το Μεξικό τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται με τις ΗΠΑ.

Σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στο Fox News που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ορισμένες χώρες είναι «πολύ αναστατωμένες τώρα», αλλά επέμεινε ότι οι δασμοί σημαίνουν ότι «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν».

Όπως σημειώνει το BBC, η ΕΕ αποτελεί συχνό στόχο της κριτικής του Τραμπ.

Στις 2 Απριλίου πρότεινε δασμούς της τάξης του 20% για τα αγαθά από την ΕΕ, καθώς και από δεκάδες άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια απείλησε να αυξήσει τους δασμούς για τα προϊόντα από την ΕΕ στο 50%, καθώς οι εμπορικές συνομιλίες είχαν κολλήσει.

Η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες ήλπιζαν να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου, αλλά δεν υπήρξαν σχετικές ανακοινώσεις.

Το 2024, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την ΕΕ ήταν 202 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το γραφείο του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ παραμένει έτοιμη «να συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας έως την 1η Αυγούστου».

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης αναλογικών αντίμετρων, αν χρειαστεί», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, όπως προαναφέρθηκε.

«Λίγες οικονομίες στον κόσμο συγκρίνονται με το επίπεδο ανοίγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσήλωση σε δίκαιες εμπορικές πρακτικές», σημείωσε η φον ντερ Λάιεν.

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.

We will continue working towards an agreement by August 1.

At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2025