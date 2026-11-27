Ένα προπαγανδιστικό βίντεο, δημιουργημένο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έδωσαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εξαπολύοντας ευθείες απειλές εναντίον της SpaceX, της Amazon και της Microsoft.

Στο υλικό που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Mehr στο Telegram, απεικονίζεται μια τρομοκρατική ομάδα να πραγματοποιεί επιθέσεις με drones στις εγκαταστάσεις των τριών εταιρειών, οι οποίες τυλίγονται στις φλόγες εν μέσω εκρήξεων.

Με αγγλόφωνη αφήγηση, το βίντεο στέλνει σαφές μήνυμα αντιποίνων, διαμηνύοντας πως «Δεν θα αφήσουμε τους δολοφόνους των παιδιών μας να ξεφύγουν».

Στη συνέχεια, επιχειρεί να διαχωρίσει τους πολίτες από τους στόχους του, αναφέροντας «Δεν θα βλάψουμε τον αμερικανικό λαό…. Θεωρήστε το προειδοποίηση», πριν κλείσει με το τελεσίγραφο:

«Μετάνοια ή καταστροφή; Η επιλογή είναι δική σου Αμερική».

Στο στόχαστρο οι πολυεθνικές και η τραγωδία στο Μινάμπ

Η Τεχεράνη στρέφεται ευθέως κατά των συγκεκριμένων πολυεθνικών, κατηγορώντας τις για εμπλοκή και υποστήριξη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν που ξέσπασε τον Φεβρουάριο. Καθώς στην οθόνη διαδέχονται η μία την άλλη εικόνες φλεγόμενων κτιρίων, ο αφηγητής προειδοποιεί:

«Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Ιράν είτε θα καταβάλουν αποζημιώσεις και θα μετανοήσουν, είτε θα αντιμετωπίσουν καταστροφή αντίστοιχης κλίμακας».

Το συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης στο Telegram συνδέει τις απειλές με τον πολύνεκρο βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στο Μινάμπ τον περασμένο Φεβρουάριο. Προκαταρκτική στρατιωτική έρευνα φέρεται να αποδίδει στις ΗΠΑ την ευθύνη για το πυραυλικό πλήγμα που προκάλεσε τον θάνατο 175 ανθρώπων, στη συντριπτική τους πλειονότητα παιδιών.

Χαρακτηρίζοντας το μήνυμα ως «Μια αυστηρή προειδοποίηση προς τις εταιρείες που είναι συνένοχες σε εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού και των αθώων παιδιών του Μινάμπ!», η ανάρτηση στοχοποιεί ανοιχτά τη συνεργασία της τεχνολογικής βιομηχανίας με τις ένοπλες δυνάμεις.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «Από την Amazon μέχρι τη Microsoft, οι εταιρείες που διατηρούν μυστικές συνεργασίες με στρατιωτικές μονάδες των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν μπορούν να αποφύγουν την ευθύνη».

Αβέβαιο μέλλον για την αμερικανική πολεμική εκστρατεία

Η κλιμάκωση της ιρανικής ρητορικής συμπίπτει με μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας στην Ουάσινγκτον αναφορικά με τη συνέχεια των επιχειρήσεων που διεξάγει η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ.

Μιλώντας αυτή την εβδομάδα σε αποκλειστική συνέντευξη από το Οβάλ Γραφείο στην εφημερίδα «The Post», ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι η χρηματοδότηση της στρατιωτικής εκστρατείας καλύπτει τις ανάγκες μέχρι τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε την ανησυχία του ότι ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών και ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου θα μπορούσε να υπονομεύσει την πορεία των αμερικανικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας πως «Θα πάρουν μια ολοκληρωτική νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα».