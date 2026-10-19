Μεγάλη αναστάτωση και κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (19/10) στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία, έπειτα από μαζική αποστολή απειλητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση βομβών σε εκατοντάδες σχολεία.

Περισσότερα από 160 εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Βόρεια Ιρλανδία καθώς και αρκετά στη Σκωτία έλαβαν τα προειδοποιητικά emails, οδηγώντας σε ορισμένες περιοχές στην ενεργοποίηση πρωτοκόλλων εκκένωσης και στο προσωρινό κλείσιμο μονάδων.

Αν και οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και η αστυνομία εκτιμούν ότι πρόκειται για οργανωμένη φάρσα, βρίσκεται σε εξέλιξη επείγουσα έρευνα για τον εντοπισμό των αποστολέων.

Μαζικά emails σε 160 σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία

Το κύμα των απειλητικών μηνυμάτων προκάλεσε αναστάτωση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Ο Υπουργός Παιδείας της Βόρειας Ιρλανδίας, Πολ Γκίβαν, επιβεβαίωσε την έκταση του περιστατικού, δηλώνοντας:

«Σήμερα το πρωί, 160 σχολεία έλαβαν απειλή… Σε αυτό το στάδιο, η οδηγία προς τα σχολεία είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε την απειλή ως αξιόπιστη, ωστόσο έχει προκαλέσει σαφώς μεγάλη αναστάτωση».

Παράλληλα, ο κ. Γκίβαν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μηνυμάτων, σημειώνοντας:

«Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για απειλές από ισλαμιστές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο νόμος της Σαρία θα επιβληθεί στη χώρα μας και ότι υπάρχουν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα συγκεκριμένα σχολεία. Το μήνυμα έφερε την υπογραφή “Allah Akbar”».

Κινητοποίηση της Αστυνομίας, εκκενώσεις και κλείσιμο σχολείων

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) ανακοίνωσε ότι διεξάγει επείγουσα έρευνα σε συντονισμό με τις διευθύνσεις των εμπλεκόμενων σχολείων.

Σε ορισμένες περιοχές, η αντίδραση των τοπικών αρχών ήταν άμεση:

Εκκενώσεις: Η πολιτικός Ντέμπορα Έρσκιν, μέλος του κοινοβουλίου της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ, επιβεβαίωσε ότι ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες έκτακτης εκκένωσης σε τοπικά σχολεία της εκλογικής της περιφέρειας, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Αναστολή λειτουργίας: Ορισμένα σχολεία αποφάσισαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους για την υπόλοιπη ημέρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Στο στόχαστρο και σχολεία στη Σκωτία

Την ίδια ώρα, ανάλογος συναγερμός σήμανε και στη Σκωτία, όπου η τοπική Αστυνομία (Police Scotland) επιβεβαίωσε ότι επιβεβαιώθηκε η λήψη «απειλητικών μηνυμάτων» σε αρκετές σχολικές μονάδες σε ολόκληρη την επικράτεια.

Εκπρόσωπος της Police Scotland δήλωσε:

«Τα μηνύματα αυτά αντιμετωπίζονται ως φάρσα και οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα».