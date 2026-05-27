Η ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία ανεβαίνει επικίνδυνα, με την ουκρανική ηγεσία να εκφράζει ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία και απειλές εναντίον της χώρας της Βαλτικής για το ενδεχόμενο βαθύτερης εμπλοκής της στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνει το Euronews, οι δηλώσεις κορυφαίων Ουκρανών αξιωματούχων, οι κοινές ρωσο-λευκορωσικές στρατιωτικές ασκήσεις και οι πληροφορίες περί προετοιμασίας νέου μετώπου στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας συνθέτουν ένα σκηνικό αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Ο διοικητής των ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων Ρόμπερτ Μπρόβντι, γνωστός με το πολεμικό ψευδώνυμο «Μάγκιαρ», αποκάλυψε ότι ο ουκρανικός στρατός έχει ήδη χαρτογραφήσει εκατοντάδες πιθανούς στόχους εντός της Λευκορωσίας, σε περίπτωση που το καθεστώς Λουκασένκο εμπλακεί πιο ενεργά στον πόλεμο.

«Οι πρώτοι 500 στόχοι έχουν ήδη εντοπιστεί. Μια δωρεάν και εξαιρετικά πρακτική συμβουλή: μην γίνετε αγκάθι στο πλευρό της Ουκρανίας», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η τοποθέτηση Μπρόβντι ήρθε ως απάντηση στις νέες απειλές της Μόσχας για «συστηματικά πλήγματα» στο Κίεβο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον «κέντρων λήψης αποφάσεων» στην ουκρανική πρωτεύουσα, καλώντας παράλληλα ξένες αποστολές και διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την πόλη.

Ο «Μάγκιαρ» υποστήριξε ακόμη ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν επιφέρει σοβαρό πλήγμα στη ρωσική ενεργειακή υποδομή, λέγοντας ότι εννέα από τα δεκατρία μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά χτυπήματα.

Φόβοι στο Κίεβο για νέο μέτωπο από τον βορρά

Στο Κίεβο επικρατεί έντονη ανησυχία ότι η Ρωσία επιχειρεί να χρησιμοποιήσει ξανά τη Λευκορωσία ως εφαλτήριο για νέες επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας, όπως είχε συμβεί κατά την εισβολή του 2022.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα εξετάζει σενάρια νέας επίθεσης προς τον άξονα Τσερνίχιβ – Κίεβο μέσω λευκορωσικού εδάφους.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες πληροφοριών και στο υπουργείο Εξωτερικών να προετοιμάσουν τόσο στρατιωτικά όσο και διπλωματικά αντίμετρα απέναντι στη Λευκορωσία.

«Η de facto ηγεσία της Λευκορωσίας πρέπει να κατανοήσει ότι θα υπάρξουν συνέπειες αν υπάρξουν επιθετικές κινήσεις κατά της Ουκρανίας», είχε προειδοποιήσει ο Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στη Σλαβούτιτς, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει αναφέρει επίσης ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές αναφορές, η Λευκορωσία κατασκευάζει νέες οδικές υποδομές προς τα ουκρανικά σύνορα και μεταφέρει πυροβολαρχίες κοντά σε ουκρανικά εδάφη.

Οι ασκήσεις με πυρηνικά και η ανησυχία του ΝΑΤΟ

Η ένταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας – Λευκορωσίας, στις οποίες συμμετέχουν μονάδες τακτικών πυρηνικών όπλων. Οι κινήσεις αυτές προκαλούν ανησυχία όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και σε χώρες του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα στις Βαλτικές Δημοκρατίες και στην Πολωνία.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά παραβιάσεων εναέριου χώρου και υπερπτήσεων drones κοντά σε χώρες της Βαλτικής, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξημένη επιφυλακή τη Συμμαχία. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, το ΝΑΤΟ εξετάζει ενίσχυση των δυνάμεων ταχείας αντίδρασης στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης.

Το πολιτικό μήνυμα Ζελένσκι προς τους Λευκορώσους

Μέσα σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον, ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την εξόριστη ηγέτιδα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τσιχανόφσκαγια στο Κίεβο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Αλεξάντερ Λουκασένκο πρότεινε δημόσια συνομιλίες με τον Ζελένσκι είτε στο Μινσκ είτε στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος αντιμετώπισε με εμφανή ειρωνεία την πρόταση.

«Ο Λουκασένκο είπε ότι ήρθε η ώρα να συναντηθούν οι πρόεδροι Ουκρανίας και Λευκορωσίας και αμέσως μετά εμφανίστηκε η Σβετλάνα Τσιχανόφσκαγια», σχολίασε σκωπτικά.

Ο Ζελένσκι επιχείρησε παράλληλα να στείλει μήνυμα προς την κοινωνία της Λευκορωσίας, διαχωρίζοντας τον λαό από το καθεστώς Λουκασένκο.

«Η Ουκρανία δεν υπήρξε ποτέ απειλή για τη Λευκορωσία», τόνισε, προσθέτοντας ότι το Κίεβο εκτιμά τη στήριξη όσων Λευκορώσων στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Η ουκρανική ηγεσία θεωρεί ότι η Μόσχα πιέζει τον Λουκασένκο να εμπλακεί πιο ενεργά στον πόλεμο, είτε με άμεση στρατιωτική συμμετοχή είτε επιτρέποντας τη χρήση λευκορωσικού εδάφους για νέες επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας ή ακόμη και για κινήσεις αποσταθεροποίησης απέναντι σε κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ.