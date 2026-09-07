Με αναφορές στο casus belli και ιδιαίτερα επιθετική ρητορική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχολίασε ο δημοσιογράφος Αμπντουλκαντίρ Σελβί, μέσω του CNN Türk, τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια.

Ο Σελβί υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην επέκταση στα 12 μίλια, αλλά ότι για την Τουρκία ακόμη και μια επέκταση κατά ένα μέτρο πέρα από τα έξι ναυτικά μίλια θα μπορούσε να θεωρηθεί αιτία πολέμου. «Δεν είναι τα 12 μίλια αιτία πολέμου. Ακόμη και έξι μίλια συν ένα μέτρο είναι αιτία πολέμου για την Τουρκία», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές τη συγκεκριμένη θέση και απευθύνοντας την προειδοποίηση, όπως είπε, κυρίως προς την ελληνική πλευρά.

«Διπρόσωπος πολιτικός» ο Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον Σελβί

Ο Τούρκος δημοσιογράφος εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «διπρόσωπο πολιτικό». Τον κατηγόρησε ότι, ενώ είχε συμφωνήσει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οι δύο χώρες να επιλύουν τις διαφορές τους μέσω απευθείας διαλόγου, στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελίες κατά της Τουρκίας στον ΟΗΕ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός αξιοποιεί την ένταση με την Άγκυρα για πολιτικά και εκλογικά οφέλη, συγκρίνοντας τη στάση του με εκείνη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Σελβί αναφέρθηκε ακόμη στην επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα. Όπως ανέφερε, ο Καλίν μετέφερε στην ελληνική πλευρά το μήνυμα ότι η Τουρκία επιθυμεί τη διατήρηση καλών σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε λανθασμένη την προσπάθεια δημιουργίας μιας γραμμής ασφαλείας μέσω του Ισραήλ.

Η αναφορά στη Συρία και τον Άσαντ

Η αναφορά του Σελβί στην επίσκεψη Καλίν συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναλογία με τη Συρία. Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι όταν η Τουρκία επιλέγει να επικοινωνήσει με μια άλλη χώρα μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών της, τα μηνύματα που μεταφέρει θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

«Όποιος δεν ακούει, θα έχει την τύχη του Άσαντ», δήλωσε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στην τύχη του πρώην Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης τέθηκαν επίσης προτάσεις για αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης ή ακόμη και για τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το επιχείρημα που διατυπώθηκε ήταν ότι οι γεωπολιτικές και διεθνείς συνθήκες σήμερα είναι διαφορετικές από εκείνες που ίσχυαν το 1923.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του στη ΔΕΘ, είχε επαναλάβει ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όταν το κρίνει σκόπιμο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση καλών σχέσεων με την Τουρκία.