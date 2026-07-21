Σαφές μήνυμα προς τους, υποστηριζόμενους από το Ιράν, αντάρτες Χούθι της Υεμένης έστειλε την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας τους να μην προχωρήσουν στην υλοποίηση των απειλών τους για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης από την πλευρά των Χούθι, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως εάν οι αντάρτες προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα κάνουν απλώς ό,τι πρέπει».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο του ναυτικού αποκλεισμού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε αρχικά πως: «Μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει συμβεί», για να συμπληρώσει αμέσως μετά: «Μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς θα το τακτοποιήσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το τακτοποιήσουμε… Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους Χούθι. Ούτε εκείνοι είχαν κανένα πρόβλημα μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης».

Κλειστή η πόρτα του διαλόγου με την Τεχεράνη

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι στην παρούσα φάση οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όπως εξήγησε, μια ενδεχόμενη διπλωματική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα ήταν απολύτως εφικτή, ωστόσο αυτό ίσχυε πριν από το πρόσφατο κύμα κλιμάκωσης των εχθροπραξιών.

Περιγράφοντας τη στάση του απέναντι στο ιρανικό καθεστώς, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή έχει αποδεκατιστεί. Θέλουν απεγνωσμένα να συναντηθούμε και, μέχρι να είναι έτοιμοι για ουσιαστικές συνομιλίες, δεν μας ενδιαφέρει».

«Θα πλήξουμε σύντομα το Pickaxe Mountain»

Παράλληλα, προανήγγειλε την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain. Εν συνεχεία, έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας πως «δεν έχει δει ακόμη τίποτα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την εξέλιξη των εχθροπραξιών, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ακόμη και στο σενάριο που οι ΗΠΑ σταματούσαν τις επιθέσεις τους σήμερα, το Ιράν θα χρειαζόταν περισσότερες από δύο δεκαετίες προκειμένου να ανακάμψει στρατιωτικά. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αν φεύγαμε αυτή τη στιγμή, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για να ανασυγκροτηθεί. Δεν έχουμε τελειώσει, αλλά αν φεύγαμε αυτή τη στιγμή, θα τους χρειαζόταν πολύς χρόνος, χρόνια, για να ανασυγκροτηθούν. Όμως δεν φεύγουμε».

Επιπλέον, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε των περσινών αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον των ιρανικών πυρηνικών υποδομών. Όπως τόνισε, εάν δεν είχαν λάβει χώρα οι συγκεκριμένες επιθέσεις, «θα διέθεταν πυρηνικό όπλο και το Ισραήλ δεν θα υπήρχε».

Τέλος, σχολιάζοντας τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι το Ιράν επιχειρεί να «ανασυγκροτήσει» μία από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Θα χτυπήσουμε αυτή την εγκατάσταση. Οποιαδήποτε εγκατάσταση, έστω και αν σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά, θα τη χτυπήσουμε με πολύ, πολύ μεγάλη δύναμη».