Συναγερμός σήμανε στις ευρωπαϊκές αεροπορικές αρχές έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη. Το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προχωρήσει σε έκτακτη προσγείωση στην αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού παρακολουθεί τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο, ακολουθώντας αυστηρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης τρομοκρατικών απειλών.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τον αριθμό των επιβατών και του πληρώματος, ούτε περαιτέρω λεπτομέρειες για την προέλευση του απειλητικού μηνύματος. Στο σημείο της προσγείωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έλεγχοι από εξειδικευμένα κλιμάκια προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή ήταν πραγματική ή επρόκειτο για φάρσα.

Η γαλλική εφημερίδα leparisien γράφει ότι το σήμα εμφάνισε τον κωδικό «Squawk 7700», που εκπέμπεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την πτήση, το οποίο συνίσταται σε αίτημα για άμεση βοήθεια από τους πιλότους.

Η πτήση EI402, που εκτελείται από την Aer Lingus, είχε αρχικά προγραμματιστεί να φτάσει στην ιταλική πρωτεύουσα και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο γύρω στις 10:30 π.μ. αλλά χρειάστηκε να κάνει στροφή πάνω από το Παρίσι και να προσγειωθεί εκτάκτως στην γαλλική αεροπορική βάση του Εβρέ.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος ξεκίνησε αρχικά κάθοδο και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού (CDG). Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στη Γαλλία έδωσαν άδεια στην πτήση για μια αρχική προσέγγιση στο αεροδρόμιο CDG του Παρισιού, αλλά το σχέδιο άλλαξε αιφνιδιαστικά, σύμφωνα με το Airlive. Τελικά φέρεται να εξετράπη προς την αεροπορική βάση Εβρέ της Γαλλίας μετά από προειδοποίηση για βόμβα.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία 24ωρα έχουν αναφερθεί 10 ανάλογες περιπτώσεις, με αεροσκάφη που δέχτηκαν αντίστοιχες απειλές και έκαναν αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμια της Ευρώπης.