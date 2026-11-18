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Επιβατικό αεροσκάφος που ανήκει στη ρωσική αεροπορική εταιρεία Azimuth Airlines προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αττάλειας, στην Τουρκία, μετά από απειλή για βόμβα.

Και οι 65 επιβάτες και τα 4 μέλη πληρώματος που επέβαιναν σε αυτό απομακρύνθηκαν και ομάδες ασφαλείας άρχισαν να ερευνούν το αεροσκάφος, τύπου Sukhoi Superjet 100.