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Επιβατικό αεροσκάφος που ανήκει στη ρωσική αεροπορική εταιρεία Azimuth Airlines προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αττάλειας, στην Τουρκία, μετά από απειλή για βόμβα.
Και οι 65 επιβάτες και τα 4 μέλη πληρώματος που επέβαιναν σε αυτό απομακρύνθηκαν και ομάδες ασφαλείας άρχισαν να ερευνούν το αεροσκάφος, τύπου Sukhoi Superjet 100.
Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Μινεράλνιε Βόντι προς την Αττάλεια. Σύμφωνα με το CNN Turk τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν στο αεροδρόμιο της Αττάλειας και δημιουργήθηκε ασφαλής χώρος στάθμευσης για το αεροσκάφος στην πίστα προσγείωσης/απογείωσης 5.
Δείτε βίντεο από την κινητοποίηση στο αεροδρόμιο της Αττάλειας:
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