Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε την Τετάρτη πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίποινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει έκκληση στις αρχές της χώρας σας… να εκλάβουν αυτήν την ανακοίνωση με τη μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του προσωπικού διπλωματικών κι άλλων αντιπροσωπειών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Ζαχάροβα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσω Telegram.