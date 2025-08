Αμφιβολίες για την τήρηση της εμπορικής συμφωνίας που έκανε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού απείλησε με επιπλέον δασμούς εάν οι Ευρωπαίοι δεν υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Οι Ευρωπαίοι αποδέχθηκαν με ικανοποίηση τους δασμούς 15% στα προϊόντα που θα εξάγουν στις ΗΠΑ, αφού το αρχικό ποσοστό που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο ήταν 30%. Δέκα ημέρες μετά τη συμφωνία, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε εκ νέου τις απειλές.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 35% στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν τηρήσει τη δέσμευσή της για επενδύσεις 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

«Μείωσαν τους δασμούς τους. Πλήρωσαν 600 δισ. δολάρια και γι’ αυτό μείωσα τους δασμούς τους από 30% σε 15%, και μερικές χώρες ήρθαν και είπαν: “Πώς γίνεται η ΕΕ να πληρώνει λιγότερα από εμάς;”, και εγώ απάντησα: “Επειδή μου έδωσαν 600 δισ. δολάρια”» εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

