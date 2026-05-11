Αστυνομικός φορώντας ιμάντες πλησιάζει προσεχτικά την γυναίκα που κρέμεται από την κορυφή του ουρανοξύστη «Avalon Willoughby Square» στο κέντρο του Μπρούκλιν. Απειλεί να πέσει στο κενό.

«Μπορούμε να κάτσουμε εδώ για δέκα λεπτά. Μπορούμε και για μισή ώρα. Το μόνο που θέλω να διασφαλίσω, είναι να είσαι ασφαλής», της είπε ψύχραιμα ο αστυνομικός την ώρα που στεκόταν 30 μέτρα από το έδαφος.

Νωρίτερα, οι αστυνομικοί είχαν ανέβει τρέχοντας τον ουρανοξύστη των 58 ορόφων, καθώς η γυναίκα ήταν σε κατάσταση απόγνωσης. «Κυρία; Μην το κάνετε, σας παρακαλώ μην το κάνετε, κυρία», είπε ο αστυνομικός στη γυναίκα. Η 41χρονη με δάκρυα στα μάτια κι ενώ το φόρεμά της ανέμιζε στον αέρα, του απαντά: «Πες στη μαμά και τον μπαμπά μου ότι τους αγαπώ».

«Σε παρακαλώ μην το κάνεις, νοιαζόμαστε για σένα. Άκου, νοιαζόμαστε για σένα, δεν θέλουμε να σε δούμε να πληγώνεσαι, εντάξει;» είπε στη συνέχεια ο αστυνομικός που ρώτησε αν μπορούσε να την πλησιάσει. Όταν η γυναίκα του έδωσε την άδεια, ο αστυνομικός έτρεξε κοντά της, την άρπαξε από το χέρι και της είπε: «Άκου, νοιαζόμαστε για σένα. Δεν θέλουμε να χτυπήσεις, εντάξει; Δεν θέλουμε να πάθεις κάτι, εντάξει; Άκου, ό,τι κι αν περνάς, μπορούμε να το φτιάξουμε. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, εντάξει;».

Heroism and heart from NY’s Finest. When a woman was seated on the ledge of a high-rise building in Brooklyn, our officers quickly responded, using their training to save her life. This is what it takes to protect and serve. pic.twitter.com/Iowo3fRBj1 — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 9, 2026

Ο διασώστης, προσπαθεί στη συνέχεια να ελαφρύνει το κλίμα με ένα αστείο. «Άκου, κοίτα πού βρισκόμαστε. Έχουμε την καλύτερη θέα στην πόλη, έτσι; Και είμαστε εδώ μαζί».

Η γυναίκα κρατώντας σφιχτά το χέρι του αστυνομικού, ψιθύρισε: «Πηγαίνετέ με στο νοσοκομείο». «Ναι, θα σας πάμε στο νοσοκομείο», απάντησε εκείνος. Ο αστυνομικός συνέχισε να την παρηγορεί. «Είμαι σίγουρος, πως μπορεί να γίνει αυτό που επιθυμείτε, εντάξει; Οτιδήποτε είναι καλύτερο από αυτό. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, αφήστε με να σας βοηθήσω».

Τελικά, ένας άλλος αστυνομικός τύλιξε τα χέρια του γύρω από την πλάτη της γυναίκας, ενώ ο διασώστης τη βοήθησε να σταθεί στα πόδια της, λίγο πριν την οδηγήσουν με ασφάλεια πάνω από το γυάλινο προστατευτικό.