Τον δρόμο της επιστροφής για τη γενέτειρά του, το Ηνωμένο Βασίλειο, πήρε ο γνωστός ακροδεξιός ιδεολόγος και υπέρμαχος της λευκής υπεροχής, Μάιλο Γιαννόπουλος, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο, 29 Αυγούστου, την απέλασή του.

Η εξέλιξη αυτή κρύβει μια έντονη ειρωνεία, καθώς ο Γιαννόπουλος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), της ίδιας υπηρεσίας που τελικά τον απομάκρυνε από τη χώρα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (27/8) στο διεθνές αεροδρόμιο «Λούις Άρμστρονγκ» της Νέας Ορλεάνης, στην πολιτεία της Λουιζιάνα. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή (28/8), η ICE προχώρησε στην επίσημη απέλασή του.

Το ιστορικό της υπόθεσής του δείχνει ότι, ενώ είχε εισέλθει νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 14 Μαΐου 2019, παρέμεινε στη χώρα αφότου έληξε η επιτρεπόμενη περίοδος παραμονής της βίζας του. Η οριστική εντολή απέλασης εις βάρος του εκδόθηκε στις 22 Ιουλίου, όταν ο Γιαννόπουλος δεν εμφανίστηκε στη σχετική ακροαματική διαδικασία.

«Ασυλία στην ICE» και αμφιλεγόμενες πρακτικές

Ο Βρετανός ακροδεξιός, ο οποίος είχε εγκατασταθεί εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ, είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ των σκληρών μεταναστευτικών ελέγχων. Μάλιστα, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», είχε ζητήσει να δοθεί «πλήρης ασυλία» στους πράκτορες της ICE κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η εν λόγω υπηρεσία είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προβλέπει μαζικές απελάσεις μεταναστών, και έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο επικρίσεων για τις βάναυσες μεθόδους της. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, η χώρα συγκλονίστηκε από τον θάνατο δύο Αμερικανών, οι οποίοι έπεσαν νεκροί από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στην παρουσία της Υπηρεσίας στην πόλη.

Πανηγυρισμοί από την «αντίπαλη» ακροδεξιά

Η είδηση της σύλληψης και απέλασης του Γιαννόπουλου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από άλλες προσωπικότητες του αμερικανικού ακροδεξιού χώρου με τις οποίες βρισκόταν σε ρήξη. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση της influencer Λόρα Λούμερ, η οποία καυχήθηκε στο «X» πως ήταν «το πρώτο άτομο που ανέφερε ότι ο Μάιλο βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», κατηγορώντας τον παράλληλα ότι είχε υποκινήσει βία εναντίον του προέδρου Τραμπ.

Το προφίλ του Γιαννόπουλου και η σχέση με τον Κάνιε Γουέστ

Ο Γιαννόπουλος, ένας ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που δηλώνει φανατικός πολέμιος της «πολιτικής ορθότητας» σε όλες της τις μορφές και υπερασπιστής της ελευθερίας της έκφρασης, έχει καταγγελθεί αμέτρητες φορές από τους επικριτές του για ρατσιστικό και μισογυνικό λόγο.

Το τελευταίο διάστημα διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον διάσημο Αμερικανό ράπερ Κάνιε Γουέστ (Γιε). Αξίζει να σημειωθεί ότι τη φετινή χρονιά αρκετές συναυλίες του καλλιτέχνη στην Ευρώπη απαγορεύτηκαν, έπειτα από αντισημιτικά παραλήρηματα και δηλώσεις εξύμνησης του Αδόλφου Χίτλερ, συμπεριφορές που ο ίδιος ο Γουέστ αποδίδει στη διπολική διαταραχή.