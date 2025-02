Με δάκρυα χαράς υποδέχθηκαν οι οικογένειές τους τους πρώτους Παλαιστίνιους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Εννέα Παλαιστίνιοι που είχαν καταδικαστεί σε ισόβια έφτασαν στη Ραμάλα από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ ακόμη τρεις μεταφέρθηκαν στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Συνολικά 369 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που κρατούνταν σε αντίξοες συνθήκες στις ισραηλινές φυλακές, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και χρόνια, θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της έκτης ανταλλαγής με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Εταιρεία Παλαιστινίων Κρατουμένων (PPS), η υγεία ορισμένων από όσους απελευθερώθηκαν είναι κρίσιμη.

Ένας από αυτούς είναι ο Μανσούρ Μουκάντα από την Δυτική Όχθη κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές για 23 χρόνια. Είναι παράλυτος λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη σύλληψή του το 2002. Όπως μεταδίδει το Al Jazeera επικαλούμενο τα στοιχεία της εταιρείας, όσο βρισκόταν υπό κράτηση του εμφύτευσαν πλαστικό στομάχι. Υποφέρει από χρόνιους πόνους σε όλο του το σώμα.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, πριν από την αποφυλάκισή τους, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ ανάγκασε τους Παλαιστίνιους κρατούμενους να φορούν ρούχα στα οποία αναγραφόταν στα αραβικά: «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε».

Palestinian people, falsely incarcerated by the Israelis to life in jail have been released amid a joyous welcome home by loved ones & supporters pic.twitter.com/9GPHPEWzKA

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) February 15, 2025

