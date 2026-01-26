Ο αριθμός των «πολιτικών κρατουμένων» που αφέθηκαν ελεύθεροι χθες Κυριακή στη Βενεζουέλα έφθασε «τους 104» έως τις 20:00 (τοπική ώρα), ανακοίνωσε ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Foro Penal, αναφερόμενος σε νέες επιβεβαιώσεις το βράδυ.

«Έχουμε επιβεβαιώσει 104 απελευθερώσεις πολιτικών κρατούμενων στη Βενεζουέλα σήμερα. Συνεχίζουμε να επαληθεύουμε άλλες αποφυλακίσεις», ανέφερε μέσω X ο διευθυντής της οργάνωσης, ο δικηγόρος Αλφρέδο Ρομέρο, ο οποίος έκανε νωρίτερα λόγο για τουλάχιστον 80 απελευθερώσεις.