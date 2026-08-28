Ανείπωτη ανθρωπιστική και φυσική καταστροφή πλήττει το Νεπάλ, καθώς ο απολογισμός από τις σαρωτικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν στα σύνορα με την Κίνα λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν φτάσει τους 469, ενώ περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες και Ινδουιστές προσκυνητές.

Το κύμα λάσπης από κατάρρευση παγετώνων

Η βιβλική καταστροφή πυροδοτήθηκε όταν ένα γιγαντιαίο τμήμα πάγου αποκολλήθηκε από παγετώνα στην ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Η αιφνίδια αυτή κατάρρευση (φαινόμενο γνωστό ως «παγωμένη χιονοστιβάδα») προκάλεσε βίαιη μετατόπιση μαζών, προκαλώντας τοπική σεισμική δόνηση και ακαριαία αύξηση της στάθμης των ποταμών.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ένας τεράστιος χειμαρρώδης όγκος νερού, λάσπης και βράχων σάρωσε τις ορεινές κοιλάδες, παρασύροντας γέφυρες, κατοικίες και ολόκληρους οικισμούς.

Δείτε βίντεο με την προσομοίωση του φαινομένου:

Απελπισμένες προσπάθειες διάσωσης μέσα στη λάσπη

Μεγάλος αριθμός των θυμάτων και των αγνοουμένων καταγράφηκε κοντά στο συνοριακό φυλάκιο με το Θιβέτ. Εκατοντάδες Ινδουιστές προσκυνητές, οι οποίοι κατευθύνονταν προς το ιερό όρος Καϊλάς, εγκλωβίστηκαν από τις ξαφνικές κατολισθήσεις. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες ξένοι περιπατητές και ορειβάτες παραμένουν αποκλεισμένοι σε απομονωμένα ορεινά περάσματα χωρίς τηλεπικοινωνίες.

Στις πληγείσες περιοχές επιχειρούν δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας του Νεπάλ, με τη συνδρομή ελικοπτέρων, προσπαθώντας να προσεγγίσουν τα χωριά που έχουν αποκοπεί πλήρως από το οδικό δίκτυο.

Τα βίντεο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής:

Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τις λασπώδεις μάζες για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες, καθώς η πρόσβαση στα πιο ορεινά σημεία καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Δορυφορικές φωτογραφίες αποτυπώνουν τις γεωλογικές διαφοροποιήσεις στην περιοχή μετά το καταστροφικό τσουνάμι λάσπης:

Φόβοι για νέες καταστροφές

Αεροφωτογραφίες έδειξαν επίσης ότι μια λίμνη είχε σχηματιστεί και επεκταθεί στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανό σπάσιμο του φράγματος.

Το Πεκίνο εξέδωσε συναγερμό «Επίπεδου IV» στα σύνορα Θιβέτ-Νεπάλ, προειδοποιώντας ότι μια λίμνη-φράγμα που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπης της Τετάρτης, στη συμβολή δύο ποταμών, αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο να υπερχειλίσει και να πλημμυρίσει τις κοντινές περιοχές.