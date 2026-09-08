Ο Πύργος του Άιφελ έμεινε κλειστός τη Δευτέρα λόγω της απεργίας των εργαζομένων που “σοκαρίστηκαν” από τον αποκλεισμό γυναικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο διάσημο παριζιάνικο μνημείο μιας ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας το Σάββατο, σύμφωνα με το προσωπικό και τη διοίκηση.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας αυτής πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με μια πολιτιστική εκδήλωση με πλοιάριο στον Σηκουάνα, που οργανώθηκε από το ινδουιστικό πνευματικό κίνημα BAPS.

Η οργάνωση αυτή, που επικρίνεται ως ιδιαίτερα συντηρητική και εθνικιστική από ένα μέρος της ινδικής διασποράς, εγκαινίασε την Κυριακή τον πρώτο μεγάλο ναό της στη Γαλλία, στο Μπισί -Σεν-Ζορζ, κοντά στο Παρίσι.

Το προσωπικό του Πύργου του Άιφελ κατήγγειλε σε ανακοίνωση “επαγγελματικές οδηγίες που έκαναν τις εργαζόμενες γυναίκες να απομακρυνθούν, να αντικατασταθούν και να γίνουν αόρατες λόγω του φύλου τους”, κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας αυτής.

Strike closes Eiffel Tower over exclusion of female staff for Hindu group’s visit

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Η Εταιρία Εκμετάλλευσης του Πύργου του Άιφελ (SETE) αναγνώρισε ότι η ινδουιστική αντιπροσωπεία είχε ζητήσει η επίσκεψη να οργανωθεί περιορίζοντας τις “αλληλεπιδράσεις με τις γυναίκες” και παραδέχτηκε ότι “αυτοί οι όροι δεν έπρεπε να είχαν γίνει δεκτοί”.

“Δεν είναι αποδεκτό να μπορούν να γίνονται ανεκτοί οι όροι που απαίτησε η ινδουιστική αντιπροσωπεία”, αντέδρασε ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, προσθέτοντας ότι θα “διενεργηθεί έρευνα το συντομότερο δυνατό”, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Μια συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μεταξύ του προσωπικού και της διοίκησης του Πύργου του Άιφελ, ο οποίος παρέμεινε κλειστός όλη την ημέρα, και το μνημείο θα ανοίξει υπό κανονικές συνθήκες το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του προσωπικού της SETE.

“Θα ρίξουμε φως σε αυτό που συνέβη και θα καταλήξουμε στα κατάλληλα συμπεράσματα”, δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος της SETE Αριέλ Βέιλ.