Δεν το χωράει ανθρώπου νους, το τραγικό γεγονός που συνέβη στο Γκραντ Χέιβεν του Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένας 47χρονος πατέρας, σκότωσε με πυροβολισμούς την 39χρονη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους ηλικίας από 5 έως 15 ετών, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο.

Ωστόσο πριν βάλει τέλος στη ζωή του, έβαλε φωτιά σε διάφορα σημεία του σπιτιού, με αποτέλεσμα οι οκτώ σοροί ουσιαστικά να απανθρακωθούν, μαζί με τα σκυλιά και τη γάτα της οικογένειας, που βρισκόταν εντός της οικίας.

🔥👀 OMG.. Michigan father wipes out his entire family including wife and 6 kids then himself… and even the family pets. This past Friday morning Kristopher Karolkiewicz shot his wife Amanda and EVERY ONE of their six children inside the Grand Haven Township house, started… pic.twitter.com/3x5cpb13x8 — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) July 28, 2026

Η αποκάλυψη του πολλαπλού φονικού έχει συγκλονίσει τη μικρή κοινωνία του Γκραντ Χέιβεν, με τους αστυνομικούς, αλλά και τους πυροσβέστες, να αδυνατούν να πιστέψουν όσα αντίκρισαν τα μάτια τους, όταν έφθασαν στην οικογενειακή κατοικία.

Οι οκτώ σοροί, μαζί με τα κατοικίδια του σπιτιού, εντοπίστηκαν την περασμένη Παρασκευή (24/7) από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στην οικία για να σβήσουν τη φωτιά.

Story: Family of 8 including 6 children found dead in a suspicious house fire in Michigan, USA. Some of them had gun wounds. In a preliminary report, authorities say the father, Kristopher Karolkiewicz, shot and klled his wife, Amanda, then shot their six children, aged 5 to 15,… pic.twitter.com/rUKqBRxHCJ — Trending Explained (@TrendingEx) July 28, 2026

Η 39χρονη Αμάντα Καρόλκιεβιτς και τα έξι παιδιά της οικογένειας ηλικίας από 5 έως 15 ετών, σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς του 47χρονου πατέρα τους Κρίστοφερ, σύμφωνα με όσα έδειξαν τα αποτελέσματα των νεκροψιών, ενώ ο δράστης αυτοκτόνησε καθώς αυτοπυροβολήθηκε.

The deaths of a Michigan family of eight have been classified as a murder-suicide, according to the Ottawa County Sheriff’s Office.https://t.co/GKZar58XD4 — 7News DC (@7NewsDC) July 28, 2026

Το γραφείο του Σερίφη ανέφερε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε σκόπιμα σε διάφορα σημεία του σπιτιού μετά τις δολοφονίες.

«Πρόκειται για μια απερίγραπτη τραγωδία που ίσως δεν θα κατανοήσουμε ποτέ πλήρως», δήλωσε ο Σερίφης Έρικ ΝτεΜπόερ σε ανακοίνωση που διαβάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από έναν από τους βοηθούς του, τον Λοχαγό Τζέικομπ Σπαρκς, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Washington Post.

🚨’Unspeakable’ MURDER-suicide of 8 leaves chilling mystery ▪️According to the Ottawa County Sheriff’s Office, Kristopher “Kris” Karolkiewicz, 47, shot & killed his wife, Amanda “Mandy” Karolkiewicz, 39, & their six children aged 5 to 15 before setting the house on fire and… pic.twitter.com/XCvoml1PUl — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 28, 2026

A Michigan man is suspected of fatally shooting his wife and six children and then setting their house on fire, before taking his own life, authorities said Monday, calling it an “unspeakable tragedy.” https://t.co/RPyK00T5Hr — Good Morning America (@GMA) July 28, 2026

Η Πυροσβεστική είχε λάβει κλήσεις από τους γείτονες για μυρωδιά καπνού στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας, το πρωί της περασμένης Παρασκευής (24/7), ωστόσο όταν πήγαν να ελέγξουν, δεν βρήκαν τίποτα. Μετά από νεότερες συνεχόμενες κλήσεις, περίπου τρεις ώρες αργότερα, επέστρεψαν στο σημείο, όπου είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι. Εκεί εντόπισαν τις οκτώ σορούς της οικογένειας, μαζί με τα σκυλιά τους και μία γάτα, που επίσης πέθαναν λόγω της φωτιάς.

🚨BREAKING: Eight members of one family, including six children, were found dead after a suspicious house fire in Grand Haven Township, Michigan. A heartbreaking and still-unresolved tragedy is unfolding in Grand Haven Township, Michigan, where eight members of one family were… pic.twitter.com/nhwWXrJ1dP — Semper Invictus ™ (@semperinvictus) July 27, 2026

«Η Αμάντα, -Αναπληρώτρια Δασκάλα σε Δημοτικό-, ήταν μια ευγενική και αφοσιωμένη ψυχή που αγαπούσε την οικογένειά της και τους μαθητές της», ανέφεραν σε δήλωσή τους η μητέρα και ο πατριός της, Μπέκι και Στιβ Λόουγουιλ.

«Εκτιμήσαμε κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί της και με τα έξι παιδιά της και τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν επαρκώς την οδύνη μας», ανέφεραν επίσης, προσθέτοντας ότι «προσευχόμαστε για την ειρήνη και την παρηγοριά του Θεού, καθώς θρηνούμε τον θάνατό τους και τιμούμε τη ζωή τους».

Η οικογένεια της Αμάντα είχε υποστεί μια ακόμη απώλεια το 2020, όταν ο ενήλικος ετεροθαλής αδελφός της πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Φίλοι των γονιών της ξεκίνησαν την Δευτέρα (27/7), μια εκστρατεία στο GoFundMe για να βοηθήσουν στην κάλυψη των εξόδων και να ιδρύσουν μια υποτροφία στη μνήμη των παιδιών της οικογένειας.

Ο 47χρονος Κρίστοφερ ήταν αντιπρόεδρος πωλήσεων και μάρκετινγκ σε εταιρεία, από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τις αρχές Ιουλίου, οπότε και έληξε η συνεργασία τους.

A Michigan father is believed to have shot and killed his wife and six children before setting their Grand Haven Township home on fire in what investigators are calling a murder-suicide. Officials identified the adults as Kristopher Karolkiewicz, 47, and Amanda Karolkiewicz, 39.… pic.twitter.com/zmWMiuGiwP — Fox News US (@FoxUSNews) July 27, 2026

Η γνωριμία, ο γάμος του ζευγαριού και τα έξι παιδιά τους

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2008, καθώς δούλευαν μαζί σε μια εταιρεία ποτών, ενώ άρχισαν να βγαίνουν το ίδιο καλοκαίρι, όπως έγραφε στο blog της η Αμάντα. Παντρεύτηκαν το 2009, ενώ το πρώτο τους παιδί γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 2011, μια μέρα που η ίδια χαρακτήρισε ως «την καλύτερη μέρα της ζωής μου». Ακολούθησαν δύο ακόμη γιοι τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ το ζευγάρι υιοθέτησε αργότερα δύο κόρες από την Κίνα και τέλος απέκτησε έναν ακόμη βιολογικό γιο.

Στο blog της η Αμάντα εξέφραζε συχνά τη χριστιανική της πίστη, τη χαρά της για την οικογένειά της, καθώς και την αγάπη και την εκτίμησή της για τον σύζυγό της και τον τρόπο με τον οποίο ανατρέφει τα παιδιά τους. Παράλληλα ο Κρίστοφερ εξήρε την κοινή τους ζωή: «Είμαι πολύ τυχερός», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook το 2019, πριν από την 10η επέτειό τους.

Αν και το blog της έκλεισε το 2016, η Αμάντα συνέχισε να μοιράζεται νέα για την οικογένειά της και τις δραστηριότητές της σε βίντεο στο TikTok, συμπεριλαμβανομένων αποσπασμάτων από ένα ταξίδι στην Κίνα που έκανε νωρίτερα αυτό το μήνα με τα δύο υιοθετημένα παιδιά της.

Kristopher (Kris) Karolkiewicz (47 lat) zabił 24 lipca 2026 r. w Grand Haven Township (Michigan, USA) swoją żonę Amandę „Mandy” Karolkiewicz (39 lat) oraz ich sześcioro dzieci (w wieku 5–15 lat: czterech synów i dwie córki, z czego dwoje adoptowanych).

Wszystkie ofiary zginęły… pic.twitter.com/JsyFW0bSqc — Radosław Poszwiński (@bogdan607) July 28, 2026

Οι αναρτήσεις της Αμάντα στο Reddit προοιώνιζαν τι θα συμβεί

Στο μεταξύ, η εφημερίδα Detroit News αναφέρει πως δύο χρόνια πριν, η Αμάντα έκανε αναρτήσεις στο Reddit στις οποίες έγραψε με ψευδώνυμο για σκοτεινές πτυχές της οικογενειακής ζωής της.

Το 2024, είχε περιγράψει πως είχε γνωρίσει για πρώτη φορά τον μεγαλύτερό της σε ηλικία σύζυγο, ενώ εργαζόταν ως ασκούμενη: «Ήταν διαζευγμένος και μεγαλύτερος από μένα… Δέκα χρόνια και πέντε παιδιά αργότερα, με απατούσε ξανά με άλλη ασκούμενη, που είχε την ίδια ηλικία που είχα εγώ, όταν ήμουν ασκούμενη. Θυμάμαι ότι έκλαιγα κοιτάζοντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη και συνειδητοποίησα πως ήμουν εγώ αυτή που ζούσα τόσο άθλια εξαιτίας όσων έκανε εκείνος. Τελικά συνειδητοποίησα ότι ήμουν η μόνη που στάθηκε πάντα στο πλευρό του σε όλη μου τη ζωή. Αν δεν ήταν τα έξι παιδιά -δύο από τα οποία είναι υιοθετημένα- θα τον είχα αφήσει», έγραφε χαρακτηριστικά.

«Συνέχεια έλεγα στον εαυτό μου: “Αγαπώ τα παιδιά μου περισσότερο από ότι μισώ τον άντρα μου αυτή τη στιγμή”. Δεν έχουν ιδέα – προσποιούμουν μέχρι να τα καταφέρουμε. Βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση 4,5 χρόνια μετά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας αγώνας το να παραμείνουμε σε μια υγιή κατάσταση», περιέγραφε στις αναρτήσεις της.