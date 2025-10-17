Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατασκευάσουν μια σιδηροδρομική σήραγγα «Πούτιν-Τραμπ» κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό για να συνδεθούν οι δύο χώρες, να ξεκλειδώσει η κοινή εκμετάλλευση φυσικών πόρων και να «επισφραγιστεί η ενότητα», πρότεινε ένας απεσταλμένος του Κρεμλίνου.

Η πρόταση του Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένου του προέδρου Βλαντμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF, αφορά ένα πρόγραμμα κόστους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτούμενου από την Μόσχα και «διεθνείς εταίρους», για την κατασκευή σε χρονικό διάστημα μικρότερο των οκτώ ετών, μιας σιδηροδρομικής και εμπορευματικής σύνδεσης 112 χιλιομέτρων.

From the Soviet JFK docs released by @RepLuna: Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge “could and should be built between Alaska and Russia at once.” With modern @boringcompany technology this can become a Putin-Trump tunnel connecting the Eurasia and Americas for < $8 billion pic.twitter.com/c84VK75rh5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025



Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος συμμετέχει, όπως σημειώνει το Reuters σε μια ρωσική επίθεση γοητείας με στόχο την αναζωογόνηση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, έριξε την ιδέα για τη σήραγγα αργά χθες το βράδυ (16/10), αφού ο Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και συμφώνησαν να συναντηθούν στην Βουδαπέστη για να προσπαθήσουν να βρουν τρόπο ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel – a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany‘s tech could reduce it to <$8B. Let’s build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjl pic.twitter.com/QXmTYAduqm — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025



Συμμετοχή εταιρείας του Μασκ

«Το όνειρο μιας σύνδεσης ΗΠΑ-Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου πορθμού αντανακλά ένα όραμα με διάρκεια, από τον σιδηρόδρομο Σιβηρίας-Αλάσκας το 1904 μέχρι το σχέδιο της Ρωσίας το 2007. Το RDIF έχει μελετήσει υφιστάμενες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του σιδηροδρόμου ΗΠΑ-Καναδά-Ρωσίας-Κίνας, και θα στηρίξει το πιο βιώσιμο», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X.

Ο Βερίγγειος πορθμός, ο οποίος στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος 82 χιλιομέτρων, χωρίζει την περιφέρεια Τσουκότκα της Ρωσίας από την Αλάσκα. Ιδέες για τη σύνδεση των δύο σημείων διατυπώνονται εδώ και τουλάχιστον 150 χρόνια, με διάφορα σχέδια να έχουν καταστρωθεί, αλλά ουδέποτε εφαρμοσθεί.

Tunnel connecting Russia, US may be built in less than 8 years, at $8 bln. According to Kirill Dmitriev, the tunnel with a railroad and cargo link, will unlock joint resource exploration:https://t.co/XTEk6gWcG3 pic.twitter.com/vl0poxfeFm — TASS (@tassagency_en) October 17, 2025

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει αναπτύξει σχέσεις με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, και έχει μιλήσει για το ενδεχόμενο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ενέργειας να αναλάβουν μειοψηφικά μερίδια σε ρωσικά προγράμματα στην Αρκτική, δήλωσε ότι η σήραγγα θα μπορούσε να κατασκευασθεί από την The Boring Company, μια αμερικανική εταιρεία κατασκευής σηράγγων που ανήκει στον Ίλον Μασκ.

«Φανταστείτε να συνδεθούν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, η Αμερική και η Αφροευρασία με τη Σήραγγα Πούτιν-Τραμπ -μια σύνδεση 70 μιλίων που να συμβολίζει την ενότητα. Το παραδοσιακό κόστος είναι $65B+, αλλά η τεχνολογία της @boringcompany θα μπορούσε να το μειώσει σε <$8B. Ας οικοδομήσουμε μαζί το μέλλον», έγραψε ο Ντμίτριεφ στον Μασκ μέσω του X.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση στην ιδέα από τον Μασκ ή τον Τραμπ.