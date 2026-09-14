Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 107 ετών, άφησε την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ο Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι, ο οποίος θεωρούνταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία επιζών του Ολοκαυτώματος που ζούσε στο Ισραήλ. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, καθώς και η διοίκηση του Μνημείου Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Γεννημένος στην Πολωνία το 1919, ο Βιντάφσκι βίωσε τη φρίκη της ναζιστικής θηριωδίας, καταφέρνοντας να επιβιώσει από το στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς, αλλά και από άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ωστόσο, η οικογένειά του δεν είχε την ίδια τύχη, καθώς τα περισσότερα μέλη της δολοφονήθηκαν κατά την περίοδο της κατοχής. Το 1950 πήρε τη μεγάλη απόφαση να μεταναστεύσει στο Ισραήλ, χτίζοντας τη ζωή του από την αρχή.

Το έργο του για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης υπήρξε τεράστιο. Από το 1978 και μετά, αφοσιώθηκε στην αποκατάσταση των εβραϊκών νεκροταφείων στην πατρίδα του, την Πολωνία. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Μνημείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, η συμβολή του ήταν καθοριστική, αφού βοήθησε να εντοπιστούν και να σημανθούν περισσότεροι από 3.000 τάφοι.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην «υπέροχη οικογένεια» του εκλιπόντος. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «X», ο Ισραηλινός πρόεδρος εξήρε την πορεία του Βιντάφσκι, τονίζοντας πως η ζωή του αποτέλεσε «μια αξιοθαύμαστη μαρτυρία για τον θρίαμβο της ζωής, της μνήμης και της νέας αρχής».

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 6 εκατομμύρια Εβραίοι της Ευρώπης εξοντώθηκαν από τους Ναζί στα χρόνια του Ολοκαυτώματος. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της αρμόδιας ισραηλινής κρατικής υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, στη χώρα βρίσκονται εν ζωή περίπου 109.000 επιζώντες της μεγαλύτερης τραγωδίας του 20ού αιώνα.