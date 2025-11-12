Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Οι σοροί ενός Ρώσου απατεώνα και της συζύγου του, εντοπίστηκαν διαμελισμένες και θαμμένες σε έρημο κοντά στο Ντουμπάι. Το ζευγάρι αγνοούταν επί έναν μήνα, καθώς είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια μιας υποτιθέμενης συνάντησης με δήθεν επενδυτές.

Ο Ρόμαν Νόβακ, εκατομμυριούχος που ασχολούταν με τα κρυπτονομίσματα και η σύζυγός του, Άννα, εθεάθησαν τελευταία φορά στο ορεινό θέρετρο Χάτα του Ντουμπάι.

Το ζευγάρι ζούσε στο Ντουμπάι. Έκανε επίδειξη πλούτου μέσω των social media και δεν έκρυβε την αγάπη του για τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα ιδιωτικά τζετ.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το ζεύγος έπεσε θύμα εκβιασμού. «Στόχος» ήταν η περιουσία κρυπτονομισμάτων που είχε αποκτήσει.

Ο απατεώνας που έγινε ο ίδιος θύμα

Ο Ρωσικός Τύπος αναφέρει ότι ο Νόβακ απέκτησε τον πλούτο του με παράνομα μέσα. Ο 38χρονος, φίλος – όπως ο ίδιος δήλωνε – του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, ήταν ο δημιουργός της εφαρμογής συναλλαγών κρυπτονομισμάτων «Fintopio».

Συγκέντρωσε περίπου μισό δισεκατομμύριο σε επενδύσεις για την ανάπτυξή της, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε μαζί με τα χρήματα. Πριν μετακομίσει στο Ντουμπάι, ο Νόβακ φέρεται να εξέτισε έξι χρόνια ποινή φυλάκισης στην πατρίδα του για απάτη.

Το φρικτό έγκλημα στην έρημο

Ο προσωπικός οδηγός του Νόβακ πιστεύεται ότι μετέφερε το ζευγάρι σε πάρκινγκ κοντά σε λίμνη, πριν επιβιβαστούν σε διαφορετικό όχημα για την υπόλοιπη διαδρομή στο Χάτα. Και τότε ήταν που ο Νόβακ έστειλε μηνύματα σε επαφές του στο τηλέφωνο, λέγοντας ότι ήταν «κολλημένος στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και χρειαζόταν επειγόντως 152.000 λίρες (κάπου 170.000 ευρώ).

Συγγενείς του ζευγαριού στη Ρωσία σήμαναν συναγερμό στις Αρχές για την εξαφάνισή τους και μέλη της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής εντόπισαν τα τηλέφωνα του Νόβακ και της γυναίκας του για δύο ημέρες στο Χάτα και ακολούθως στο Ομάν και στο Κέιπ Τάουν, όπου τα σήματα τελικά εξαφανίστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου. Πλέον πιστεύεται ότι οι δολοφόνοι ενεργοποίησαν τα τηλέφωνα των θυμάτων, για να περιπλέξουν τις έρευνες.

Τρεις συλλήψεις

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο «Fontaka», η Ρωσική Εθνοφρουρά συνέλαβε έναν ύποπτο στην περιοχή Κρασνοντάρ την Παρασκευή. Άλλοι φερόμενοι ως συνεργοί συνελήφθησαν στην Αγία Πετρούπολη και στην περιοχή της Σταυρούπολης, μετά την επιστροφή τους από το Ντουμπάι.

Οι ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν ως οι Ρώσοι πολίτες Κωνσταντίν Σαχτ (53 ετών), πρώην ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών και τώρα διακινητής ναρκωτικών, καθώς και οι Γιούρι Σαρίποφ (46 ετών) και Βλαντιμίρ Νταλέκιν (45 ετών), που είχαν πολεμήσει για τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία πριν απαλλαγούν από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι τρεις τους αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ύποπτοι απήγαγαν το ζευγάρι για να αποσπάσουν κρυπτονομίσματα. Αφού απέκτησαν τον κωδικό πρόσβασης για το ψηφιακό πορτοφόλι του Νόβακ και ανακάλυψαν ότι ήταν άδειο, ζήτησαν λύτρα. Αλλά επειδή ο Νόβακ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις 152.000 λίρες, οι απαγωγείς τον δολοφόνησαν μαζί με τη γυναίκα του, διαμέλισαν τις σορούς τους και τις έθαψαν στην έρημο κοντά στο Ντουμπάι.