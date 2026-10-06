Σε ρυθμούς μαζικής εξόδου βρίσκεται η Κίνα από την 1η έως τις 7 Οκτωβρίου, λόγω της καθιερωμένης «Χρυσής Εβδομάδας». Εκατομμύρια πολίτες εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης, προκαλώντας ωστόσο κυκλοφοριακό χάος.

Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες μετατρέπονται σε απέραντους σταθμούς στάθμευσης, με τα οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα για ατελείωτες ώρες τόσο στις Εθνικές οδούς, όσο και γύρω από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Η δοκιμασία για τους ταξιδιώτες ξεπερνά κάθε προηγούμενο, μετατρέποντας την απόδραση σε άσκηση υπομονής. Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτούνται έως και τρεις ημέρες για να φτάσει κανείς στον προορισμό του και άλλες τόσες για την επιστροφή. Αυτό σημαίνει ότι από ένα εξαντλητικό εξαήμερο ταξίδι στο τιμόνι, οι εκδρομείς καταφέρνουν να απολαύσουν μόλις μία ημέρα ουσιαστικής χαλάρωσης.

Μακρύτερες διακοπές εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας

Φέτος, πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάσουν την επταήμερη «Χρυσή Εβδομάδα» με τη Γιορτή του Μεσοφθινοπώρου (που προηγήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου), εξασφαλίζοντας συνολικά έως και 13 ημέρες άδειας. Η επιλογή αυτή τους επιτρέπει να προγραμματίσουν εξορμήσεις σε πιο μακρινούς προορισμούς και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παρά την αυξημένη κίνηση, η παρατεταμένη επιβράδυνση της οικονομίας εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο ο μεγάλος όγκος ταξιδιωτών θα ενισχύσει την αγορά. Η «Χρυσή Εβδομάδα» αποτελεί παραδοσιακά βαρόμετρο για την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Ωστόσο, η φετινή συγκυρία σημαδεύεται από υποτονική ζήτηση, από πληθωριστικές πιέσεις και τη συνεχιζόμενη κρίση στον τομέα των ακινήτων που πιέζει ιδιοκτήτες και δανειολήπτες.

Ισχυρή διάθεση για ταξίδια, αλλά με άδειες τσέπες

Αν και οι παρατεταμένες αργίες προσφέρουν μία χαραμάδα αισιοδοξίας για τον τουριστικό κλάδο, η γενικότερη στασιμότητα στις δαπάνες καθιστά αμφίβολο το αν οι ταξιδιώτες θα προχωρήσουν σε σημαντικές αγορές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, παρά την αύξηση των μετακινήσεων την προηγούμενη χρονιά, ο μέσος προϋπολογισμός ανά ταξίδι υποχώρησε σε χαμηλό τριετίας, φτάνοντας τα 911,04 γουάν (περίπου 135,70 δολάρια).

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της Forthright Securities, καταγράφεται μια ξεκάθαρη τάση δύο ταχυτήτων: οι πολίτες επιθυμούν διακαώς να ταξιδέψουν, αλλά εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα έξοδά τους, διατηρώντας τους όγκους μετακινήσεων υψηλούς και την καταναλωτική δαπάνη καθηλωμένη.