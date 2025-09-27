Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο κοινό, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, το γκολφ μόνο … αμελητέο άθλημα δεν θεωρείται. Υπάρχουν παγκοσμίου φήμης αθλητές που αμείβονται με τεράστια ποσά, ενώ τα τουρνουά που διεξάγονται, αποτιμώνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, στη Νέα Υόρκη, κορυφώνεται μία από τις πιο γνωστές διοργανώσεις του αθλήματος, το Ryder Cup, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Πρόκειται για διεθνή αναμέτρηση, όπου οι καλύτεροι γκολφέρ χωρίζονται σε δύο ομάδες: τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το κύρος της είναι τόσο μεγάλο, που ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στις κερκίδες, υποστηρίζοντας με θέρμη την Team USA.

Νίκη της ομάδας – δώρο η νυχτερινή διασκέδαση

Ενώ η μάχη στο Ryder Cup αναμένεται αμφίρροπη, ένα πράγμα είναι σίγουρο: το κοινό θα φύγει κερδισμένο από την εμπειρία.

Όχι μόνο επειδή θα απολαύσει κορυφαίους γκολφέρ να αγωνίζονται, αλλά και γιατί θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα δώρο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Το strip club KONY, που βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε μέσω social media μια ξεχωριστή προσφορά για τους φίλους του γκολφ. Όσοι βρεθούν στο Ryder Cup και θελήσουν να συνεχίσουν τη διασκέδαση μετά τη νίκη της ομάδας τους, θα είναι καλοδεχούμενοι στο club.

«Έχουμε συνδέσει το όνομά μας με σημαντικές στιγμές από τον κόσμο του αθλητισμού, όπως τα NFL nights», ανέφερε εκπρόσωπος του KONY, «αλλά αν οι ΗΠΑ επικρατήσουν στο γκολφ, τότε αυτό που ετοιμάζουμε θα είναι πραγματικά απίστευτο».

Οι προϋποθέσεις για τους φιλάθλους

Το μόνο που αρκεί είναι οι φίλαθλοι να κινητοποιηθούν, να αποδείξουν με το εισιτήριό τους ότι βρέθηκαν στο γήπεδο, να έχουν δει την ομάδα τους να κερδίζει και φυσικά να φορούν ρούχα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, άσπρο-κόκκινο-μπλε. Έτσι, για να ενισχυθεί και λίγο το εθνικό συναίσθημα. Αν πληρούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις, τότε τους περιμένουν … δωρεάν χοροί όλο το βράδυ!

Εκτός αν οι Ευρωπαίοι κάνουν πάλι τη ζημιά, όπως πέρσι. Σε αυτή την περίπτωση … όλα ακυρώνονται!