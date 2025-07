«Οι ιθύνοντες της FIFA μου… χάρισαν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων». Στην απίστευτη αυτή αποκάλυψη προέβη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που έχει το τρόπαιο, που ουσιαστικά κατέκτησε πριν μερικές ημέρες η Τσέλσι, στο Οβάλ γραφείο.

Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Τσέλσι και την Παρί, 3-0 υπέρ των Λονδρέζων νικητών του Conference League, ο Αμερικανός μίλησε στην κάμερα του «DAZN», όπου αναφέρθηκε και στο εν λόγω περιστατικό.

Συγκεκριμένα, ο 79χρονος είπε πως του έδωσαν το κύπελλο και αυτή την στιγμή βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο, θυμίζουμε πως ο επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Τζάνι Ινφαντίνο είχε επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο με το έπαθλο του νικητή τον περασμένο Μάρτιο

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Donald Trump has kept the original Club World Cup trophy in his Oval Office, with Chelsea lifting a replica. pic.twitter.com/bJZVvys9Mz

— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 15, 2025