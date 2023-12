Μέσα στα λασπωμένα και κρύα νερά ενός καναλιού της Βενετίας έπεσε μια ομάδα τουριστών, επειδή αναποδογύρισε η γόνδολα στην οποία επέβαιναν.

Συγκεκριμένα, ο γονδολιέρης λίγη ώρα πριν την πτώση είχε ενημερώσει τους τουρίστες να μη βγάζουν συνέχεια selfies όρθιοι, ενώ προσπαθούσε να διαχειριστεί μια δύσκολη μανούβρα κάτω από γέφυρα κοντά στην πλατεία του Αγίου Μάρκου.

Εκτός από τους τουρίστες, στα βρώμικα νερά του καναλιού κατέληξε και ο γονδολιέρης, αλλά αμέσως βοήθησε στη διάσωση των επιβατών.

Τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ομάδα των τουριστών μετακινούνταν συνεχώς μέσα στη γόνδολα και πόζαραν για selfies ή φωτογράφιζαν τα φημισμένα αξιοθέατα της Βενετίας.

Στον λογαρισμό του Instagram «Venezia Non è Disneyland», που καταγράφονται παρόμοια περιστατικά και ατυχήματα, ενημέρωσαν ότι στους τουρίστες του ατυχήματος προσφέρθηκε «φιλοξενία και ζεστασιά» στο παρακείμενο θέατρο La Fenice.

