Συνολικά 148 πύθωνες κατασχέθηκαν από ένα κτήριο κατοικιών στην Κρακοβία, στη νότια Πολωνία, όταν κλήθηκε η αστυνομία μετά από αναφορές για ένα φίδι που κρυβόταν σε ένα κλιμακοστάσιο.

Ο «ένοικος» που κρυβόταν στο κλιμακοστάσιο

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια ασυνήθιστη κλήση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα που ανέφερε ένα φίδι μέσα σε ένα κτίριο στην περιοχή Prądnik Biały της πόλης, δήλωσε η αστυνομία την Πέμπτη.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι «ένας ασυνήθιστος ένοικος» βρέθηκε στο κλιμακοστάσιο. Οι φρουροί της περιπολίας της πόλης και οι πυροσβέστες συνέλαβαν το ερπετό και το παρέδωσαν σε υπηρεσίες ευημερίας των ζώων.

Σύμφωνα με μια τοπική ιστοσελίδα που επικαλείται έναν άνδρα προφανώς εξοικειωμένο με την υπόθεση, το ερπετό ήταν ένας πύθωνας μήκους μισού μέτρου που βρέθηκε σε έναν κάδο απορριμμάτων.

«Φάρμα» φιδιών

Η ανακάλυψη του πρώτου φιδιού οδήγησε τους αστυνομικούς να επιθεωρήσουν άλλα δωμάτια του κτηρίου, όπου βρήκαν και εξασφάλισαν 148 σφαιρικούς πύθωνες. Ο άνδρας που γνώριζε την υπόθεση ισχυρίστηκε ότι στις εγκαταστάσεις λειτουργούσε «φάρμα» φιδιών.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι πολωνικές Αρχές

Αφού οι υπηρεσίες ευημερίας των ζώων διενήργησαν ελέγχους, διαπίστωσαν παρατυπίες καθώς «τα φίδια κρατούνταν κατά παράβαση του νόμου», ανέφερε η αστυνομία. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Εάν επιβεβαιωθούν οι παραβάσεις, οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης από τρεις μήνες έως πέντε χρόνια.

Ο σφαιρικός πύθωνας είναι ένα είδος μη δηλητηριώδους φιδιού που προέρχεται από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κατοικίδια φίδια στον κόσμο λόγω της ήρεμης ιδιοσυγκρασίας του και του διαχειρίσιμου μεγέθους του: συνήθως δεν ξεπερνά τα 150 εκατοστά σε μήκος.

Πηγή: tvpworld