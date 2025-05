Για τριάντα ολόκληρα δευτερόλεπτα περπατούσαν στο κόκκινο χαλί, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, προκειμένου να φτάσει ο ένας δίπλα στον άλλο και να χαιρετηθούν μπροστά στις κάμερες, κατά την τελετή υποδοχής του δευτέρου στο Κρεμλίνο. Το ρωσικό πρωτόκολλο ανάλογων συναντήσεων κορυφής, είναι πολύ αυστηρό και πάντα εντυπωσιακό, έχοντας κληρονομήσει στοιχεία του αυτοκρατορικού παρελθόντος της χώρας.

