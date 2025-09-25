Πραγματικά απίστευτο αλλά πέρα για πέρα αληθινό, είναι αυτό που έγινε κατ’ εντολή προφανώς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σε μια πρωτοφανή πραγματικά κίνηση, στον «Διάδρομο των Προέδρων» του Λευκού Οίκου στη δυτική πτέρυγα, όπου βρίσκονται αναρτημένα όλα τα πορτρέτα των προέδρων της Αμερικής, δεν υπάρχει αυτό του τέως προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν το οποίο ήταν αναρτημένο μέχρι πρόσφατα δίπλα σε αυτά των πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πορτρέτο του Μπάιντεν «ξηλώθηκε», προφανώς με άνωθεν εντολή και στη θέση του τοποθετήθηκε η φωτογραφία μιας… αυτόματης πένας!

Μια κίνηση διόλου τυχαία και με προφανή συμβολισμό, καθώς ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανοίξει τη σχετική συζήτηση για το… αυτόματο στιλό κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του Τζο Μπάιντεν. Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι οι υπογραφές του Μπάιντεν σε διατάγματα και νόμους ήταν όλες πανομοιότυπες, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ… ειρωνευόταν τον προκάτοχό του και έλεγε ότι οι υπογραφές μπαίνουν με… αυτόματο στιλό.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από τον «Διάδρομο των Προέδρων»

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

«Το Προεδρικό Μονοπάτι της Δόξας έφτασε στη Στοά της Δυτικής Πτέρυγας» έγραψε η ειδική βοηθός του προέδρου και σύμβουλος επικοινωνίας, Μάργκο Μάρτιν, σε ανάρτησή της στο Χ την Τετάρτη, συνοδεύοντας ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται ασπρόμαυρα πορτρέτα προέδρων μέσα σε χρυσές κορνίζες κατά μήκος της στοάς.

Η φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιθεωρεί τις αλλαγές

🚨NEW AT THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/tTXQnkQp5f — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025

O σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε υπαινιχθεί πολλές φορές στη διάρκεια της θητείας του προκατόχου του ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν είχε πλέον τη διανοητική επάρκεια να ασκεί τα καθήκοντά του και γι’ αυτόν τον λόγο οι συνεργάτες του υπέγραφαν «αντ’ αυτού».

Ο Λευκός Οίκος απέρριπτε τους ισχυρισμούς του Τραμπ, ωστόσο ο τελευταίος δεν το ξέχασε και μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, φρόντισε να πάρει την… εκδίκησή του, με ένα ομολογουμένως εντελώς άκομψο τρόπο…