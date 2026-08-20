Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 17χρονης Τουντσάνοκ Ντονχόμλα στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, της οποίας η γυμνή σορός είχε εντοπιστεί στα τέλη Ιουνίου μέσα σε μια βαλίτσα κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Κύριος ύποπτος είναι ο 46χρονος Αυστραλός Simon Peter Carman, ο οποίος συνελήφθη λίγο πριν διαφύγει από τη χώρα, καθώς οπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, τον κατέγραψε να συνοδεύει τη νεαρή και αργότερα να μεταφέρει τη βαλίτσα.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν τέσσερις βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία και απαγωγή ανηλίκου.

Ασφυξία το αίτιο θανάτου

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας έδωσαν μια νέα κατεύθυνση στις έρευνες των Αρχών, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος της ανήλικης οφείλεται σε ασφυξία και όχι στα τραύματα που έφερε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, η εγκεφαλική βλάβη προκλήθηκε ενδεχομένως μεταγενέστερα, κατά τη διαδικασία στοίβαξης και μεταφοράς του πτώματος μέσα στη βαλίτσα. Επιπλέον, το γενετικό υλικό του 46χρονου που ταυτοποιήθηκε στο σώμα της 17χρονης επιβεβαιώνει την εμπλοκή του στη μετακίνηση της σορού.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία του φόνου και προβάλλει τον ισχυρισμό της νόμιμης άμυνας. Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι ξέσπασε έντονος καβγάς στο διαμέρισμά του όταν αρνήθηκε να καταβάλει το προσυμφωνημένο ποσό των 1.000 μπατ για σεξουαλικές υπηρεσίες, προσφέροντας τα μισά.

Η άτυχη κοπέλα είχε αναχωρήσει για την Πατάγια, λέγοντας στους γονείς της ότι θα πήγαινε διακοπές με μία φίλη της.

Σε περίπτωση που ο Αυστραλός κριθεί ένοχος για τη δολοφονία, βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με τη θανατική ποινή.