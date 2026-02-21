Ένας άνδρας που διέμενε χωρίς να πληρώνει στο εμβληματικό ξενοδοχείο του Μανχάταν New Yorker, δήλωσε τελικά ένοχος για απάτη, αφού επιχείρησε να παρουσιαστεί ως ο νόμιμος ιδιοκτήτης ολόκληρου του κτιρίου, καταθέτοντας πλαστά έγγραφα στις δημοτικές Αρχές.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018, όταν ο Μίκι Μπαρέτο κατέβαλε 200 δολάρια για μία διανυκτέρευση στο ιστορικό Hotel New Yorker. Μετά τη διαμονή του, επικαλέστηκε παλαιότερη νομοθεσία της Νέας Υόρκης που αφορά κτίρια κατασκευασμένα πριν από το 1969 και ζήτησε να του χορηγηθεί επίσημο συμβόλαιο ενοικίασης.

Το ξενοδοχείο αρνήθηκε και η διαμάχη οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Σε μία κρίσιμη ακροαματική διαδικασία, οι νομικοί εκπρόσωποι του ξενοδοχείου δεν εμφανίστηκαν, με αποτέλεσμα ο δικαστής να του αναγνωρίσει το δικαίωμα παραμονής στο δωμάτιο. Έτσι, ο Μπαρέτο κατάφερε να διαμένει εκεί επί χρόνια χωρίς να καταβάλλει ενοίκιο.

Η απόπειρα «κατάληψης» ολόκληρου του ξενοδοχείου

Ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη δωρεάν διαμονή. Κατέθεσε πλαστά έγγραφα σε δημοτικές υπηρεσίες, ισχυριζόμενος ότι το ξενοδοχείο, το οποίο ανήκει σε θρησκευτική οργάνωση, του είχε μεταβιβαστεί και ότι ήταν πλέον ο νόμιμος ιδιοκτήτης του. Στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να εισπράξει ενοίκια από άλλους ενοίκους, ενώ απαίτησε και πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης, ενεργώντας σαν να είχε αναλάβει επίσημα τη διοίκηση.

Η σύλληψη και η καταδίκη

Η υπόθεση έλαβε τέλος το 2024, έξι χρόνια μετά την έναρξή της, όταν οι αρχές τον απομάκρυναν από το κτίριο και του απήγγειλαν κατηγορίες για απάτη. Αρχικά κρίθηκε ακατάλληλος να δικαστεί και υποβλήθηκε σε ψυχιατρική παρακολούθηση.

Τελικά, δήλωσε ένοχος. Καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση, ποινή που έχει ήδη εκτίσει, καθώς και σε πενταετή επιτήρηση. Μέχρι πρόσφατα, υποστήριζε ότι δεν είχε πρόθεση να εξαπατήσει κανέναν, αλλά πίστευε πως εφόσον είχε αποκτήσει δικαίωμα στο δωμάτιο, του ανήκε και ολόκληρο το κτίριο.