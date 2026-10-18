Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, έγινε γνωστό πως ένας διαδηλωτής στο Παρίσι έχασε τη ζωή του.

Όπως επιβεβαίωσε αστυνομική πηγή στο δίκτυο BFMTV, άτομο απεβίωσε έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή στη λεωφόρο Μαζεντά (Boulevard Magenta) στο Παρίσι —τη διαδρομή από την οποία περνούσε η πορεία.

Το άτομο μεταφέρθηκε από διαδηλωτές στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου «Σατό ντ’ Ο» (Château d’Eau), όπου και κατέληξε.

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Υπενθυμίζεται ότι ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Σεντ-Ετιέν, χάνοντας το χέρι του από έκρηξη χειροβομβίδας κρότου λάμψης.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (CHU) του Σεντ-Ετιέν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο AFP μέλη της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε την περίθαλψή του.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, το δεξί του χέρι υπέστη εκτεταμένες βλάβες. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι σήκωσε τη χειροβομβίδα λίγο πριν αυτή εκραγεί.

Πρόκειται για τη δεύτερη καταγεγραμμένη περίπτωση διαδηλωτή που χάνει το χέρι του στο πλαίσιο των φοιτητικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες.