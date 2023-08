Το τεχνικό πρόβλημα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας που προκάλεσε την ακύρωση χιλιάδων εναέριων δρομολογίων και καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς τη Βρετανία τη Δευτέρα διορθώθηκε και δεν θα προκύψει ξανά, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της βρετανικής Εθνικής Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS).

Χιλιάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο εξωτερικό μετά την ακύρωση τη Δευτέρα 1.500 πτήσεων, ενώ η διατάραξη των προγραμμάτων συνεχίστηκε και την Τρίτη. Το γεγονός ότι πρόκειται για περίοδο αιχμής στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών σημαίνει ότι σε αυτούς που επηρεάστηκαν δεν προσφέρονται εναλλακτικές πτήσεις για μέρες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NATS, Μάρτιν Ρολφ, σημείωσε την Τετάρτη ότι το τεχνικό πρόβλημα προκλήθηκε από σχέδιο πτήσης γαλλικής εταιρείας που δεν ήταν «επαρκώς τυπικό». Το πρόβλημα αυτό έχει έκτοτε διορθωθεί, υπογράμμισε.

«Εργαστήκαμε απίστευτα σκληρά από την ώρα που αποκαταστήσαμε τη λειτουργία της υπηρεσίας τη Δευτέρα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτού του είδους το περιστατικό δεν θα μπορεί να προκύψει ξανά», δήλωσε την Τετάρτη στο BBC.

‘I want to apologise unreservedly for the disruption that yesterday’s events caused’

Martin Rolfe, the Chief Executive of the National Air Traffic Services apologises after an air traffic issue which led to hundreds of flights being cancelledhttps://t.co/Ui4B53hfXQ pic.twitter.com/BuinwzZTYE

— Sky News (@SkyNews) August 29, 2023