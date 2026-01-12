Από μια δικαστική απόφαση εξαρτάται πλέον το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν. Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, αρχίζει στο Παρίσι η εκδίκαση της έφεσης που άσκησε η ίδια και το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός (RN), κατά της καταδικαστικής απόφασης που της επέβαλε πενταετή απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογικές αναμετρήσεις, με άμεση ισχύ.

Η Λεπέν, επί χρόνια επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς και μέχρι πρότινος φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2027, κρίθηκε ένοχη πέρυσι για υπεξαίρεση περισσότερων από 4 εκατ. ευρώ από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, την περίοδο 2004-2016 η ίδια και συνεργάτες της χρησιμοποίησαν ευρωπαϊκά κονδύλια για την αμοιβή προσωπικού που εργαζόταν στην πραγματικότητα για το κόμμα και όχι για κοινοβουλευτικές δραστηριότητες.

Η ακροαματική διαδικασία της έφεσης, στην οποία συμμετέχουν συνολικά 11 καταδικασθέντες, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα εκδοθεί πριν από το καλοκαίρι. Εάν η απαγόρευση αρθεί ή περιοριστεί, η υποψηφιότητα της Λεπέν για το 2027, παραμένει ανοιχτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η ίδια έχει δηλώσει ότι θα παραδώσει τη σκυτάλη στον 30χρονο πρόεδρο του RN, Ζορντάν Μπαρντελά.

Η Λεπέν καταγγέλλει ότι η καταδίκη της έχει πολιτικά κίνητρα, κατηγορώντας τη γαλλική Δικαιοσύνη για στοχοποίηση της ακροδεξιάς. Οι δικαστές, πάντως, αιτιολόγησαν την άμεση εφαρμογή της ποινής με την ανάγκη προστασίας της δημοκρατικής δημόσιας τάξης, σημειώνοντας ότι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πλειοψηφία των Γάλλων πολιτών στηρίζει την απόφαση.

Μετά την καταδίκη της, η Λεπέν έλαβε δημόσια στήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, οι οποίοι κατηγόρησαν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ότι επιχειρούν να αποκλείσουν ακροδεξιούς πολιτικούς από την εξουσία. Πληροφορίες περί ενδεχόμενων αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος Γάλλων δικαστικών, διαψεύστηκαν επισήμως από την Ουάσιγκτον, ενώ η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, τα νομικά προβλήματα της Λεπέν φαίνεται να ενισχύουν τη δυναμική του Ζορντάν Μπαρντελά. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού εμφανίζεται ικανός να κερδίσει την προεδρία, ανεξαρτήτως αντιπάλου στον δεύτερο γύρο, γεγονός που αναδιαμορφώνει τους πολιτικούς συσχετισμούς ενόψει του 2027.