Ο πρώην γενικός διευθυντής του TikTok στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη δήλωσε σήμερα (9/12), ότι «η απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από πρόσωπα κάτω των 16 ετών, δεν είναι απαραίτητα «μια νίκη για την ασφάλεια», προειδοποιώντας για πολλές «ακούσιες συνέπειες» από το μέτρο.

Η Αυστραλία πρόκειται να γίνει η πρώτη χώρα που θα εφαρμόσει αύριο (10/12), την ελάχιστη ηλικία για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με πλατφόρμες όπως οι Instagram, TikTok και YouTube να υποχρεώνονται να μπλοκάρουν περισσότερους από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός αναμενόμενου παγκόσμιου κύματος κανονιστικών ρυθμίσεων.

Instagram, TikTok, YouTube and others will from tomorrow have to ensure that those under 16 in Australia, don’t have access to their platforms. The government says the move aims to protect the mental well-being of children. Stephen Grootes speaks to digital law company associate… pic.twitter.com/GhWO3DVUJA — Newzroom Afrika (@Newzroom405) December 9, 2025



Σε συνέντευξη που έδωσε ο Ρίτσαρντ Γουότεργουρθ στο ραδιοφωνικό σταθμό του BBC ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει: «Κοιτάξτε, θα ήθελα πολύ να δω θετικά αποτελέσματα και ξέρετε, πρέπει κανείς να στηρίξει την πρόθεση που έχει το μέτρο αυτό. Αλλά δυστυχώς, η επαγγελματική μου εμπειρία, λέει ότι αυτό είναι ένα είδος προσέγγισης για να βρεθεί μια μαγική συνταγή», απάντησε.

America, look at this.

Australia just told TikTok, Instagram, Snapchat, and every other algorithm to f*ck right off.

Starting December 10, any kid under 16 is banned. No parental override. No “my kid’s mature.” Just gone.

$32 million-a-day fines if the apps don’t enforce it.… pic.twitter.com/UPyhHlAm8R — Desiree (@DesireeAmerica4) December 8, 2025

«Όλοι όσοι μιλούν γι’ αυτό φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως είναι ο στόχος, ότι υπάρχουν πολλά κενά», σημείωσε. Ο πρώην γενικός διευθυντής του TikTok τόνισε ότι παιδιά θα πουν ψέματα για την ηλικία τους, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ασφαλείας, που έχουν δημιουργήσει οι πλατφόρμες.

People power 1

Government stupidity 0 “Social media companies will not need to verify the age of every user or meet a minimum standard for how many teenagers they boot off their platforms, with the federal government confirming a lighter-touch approach to enforcing its… pic.twitter.com/o7siQcJiMn — Gerard Rennick (@RennickGBR) November 9, 2025



Παράλληλα είπε ότι δεν θα μπορούν να συνδέσουν τον λογαριασμό τους με τον λογαριασμό των γονέων τους και δεν θα έχουν τη σωστή συνιστώμενη ροή περιεχομένου. «Νομίζω ότι θα έχει πολλές ακούσιες συνέπειες και, δυστυχώς, δεν νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητα μια νίκη για την ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο ίδιος συζήτησε την τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας, σημειώνοντας ότι αυτή έχει «βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου».

Parents Over Platforms: No Children Under 16 on Social Media? Kids Need Protection Online! @RepHouchin pic.twitter.com/LUYiBHGGHe — Chris Stigall (@ChrisStigall) December 8, 2025

«Αλλά ξέρετε, η επαλήθευση ηλικίας έρχεται με τις δικές της και πάλι ακούσιες συνέπειες», τόνισε. «Χρειάζεται να συλλέγεις δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, για να το κάνεις αυτό, και αυτό είναι μια πρόκληση και όχι κάτι που πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν ας πούμε, δηλαδή εταιρείες να διατηρούν βιομετρικά δεδομένα. Το να πρέπει να το κάνεις αυτό δημιουργεί πολλά άλλα προβλήματα, οπότε … δεν είναι μια μαγική συνταγή».

Ο Γουότεργορθ ήταν γενικός διευθυντής του TikTok στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, από το 2019 έως το 2024.