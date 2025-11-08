Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ήταν το 2023, μόλις δέκα μέρες αφού είχε ολοκληρώσει τον Μαραθώνιο της Κοπεγχάγης, όταν η Ali Truwit βίωσε μια εμπειρία που άλλαξε και μεταμόρφωσε τη ζωή της για πάντα. Κατά τη διάρκεια snorkeling στα εξωτικά νησιά Τερκς και Κάικος, δέχτηκε επίθεση από καρχαρία, με αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό της πόδι.

Δύο χρόνια αργότερα, η 26χρονη Αμερικανίδα απέδειξε ότι η ψυχική αντοχή μπορεί να ξεπεράσει κάθε φυσικό εμπόδιο: έκοψε τη γραμμή του τερματισμού στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης.

«Πετάω στα σύννεφα», δήλωσε συγκινημένη στο CNN την επόμενη μέρα.

«Ακόμα νιώθω κουρασμένη, αλλά αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι στην κορυφή του κόσμου».

Less than two years after a shark attack that led to a below-knee amputation, two-time Paralympic medalist Ali Truwit runs the 2025 TCS New York City Marathon organized by New York Road Runners on a prosthetic blade. Whit Johnson reports. https://t.co/QzCTi776bC pic.twitter.com/wJj0M2ohd4 — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 3, 2025

Η προσπάθειά της δεν ήταν εύκολη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα χρειάστηκε πολλές φορές να βγάλει και να ξαναβάλει το προσθετικό της πόδι, καθώς ο ιδρώτας το έκανε να μετακινείται. Ειδικά στις πέντε γέφυρες της διαδρομής, η απουσία αστραγάλου δυσκόλευε πολύ την ισορροπία της.

«Ήταν κάτι εντελώς καινούριο για μένα να μαθαίνω να τρέχω χωρίς αστράγαλο. Υπήρχαν πολλά εμπόδια που έπρεπε να διαχειριστώ με το προσθετικό άκρο», εξήγησε.

Η Truwit με την ατσαλένια θέληση δεν περιορίστηκε στο τρέξιμο.Κατάφερε να επιστρέψει και στην κολύμβηση, το άθλημα στο οποίο διακρινόταν ως φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Γέιλ.

Παρότι η πρώτη της επαφή με το νερό αναζωπύρωσε τις τραυματικές της αναμνήσεις, μέσα σε 16 μήνες, όχι μόνο νίκησε το φόβο της, αλλά κέρδισε και δύο ασημένια μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

She lost her foot in a shark attack. Now the 25-year-old is running the NYC Marathon. https://t.co/lg4TQokhX4 — USA TODAY (@USATODAY) November 1, 2025

«Η κολύμβηση ήταν δύσκολη λόγω των αναμνήσεων, αλλά εκεί δεν χρειάζομαι το προσθετικό μέλος. Το τρέξιμο είναι πιο απαιτητικό σωματικά, ενώ η κολύμβηση συναισθηματικά», τονίζει.

Παρότι έχει κάνει τεράστια πρόοδο, η Truwit αναγνωρίζει ότι η συναισθηματική της ανάρρωση συνεχίζεται:

«Το πένθος έρχεται σε κύματα. Πενθώ διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές στιγμές. Έχω κάνει μεγάλη πρόοδο στο ταξίδι μου, αλλά ξέρω ότι έχω ακόμα δρόμο

μπροστά μου».

Παρά τις δύσκολες στιγμές συνεχίζει με πίστη τον αγώνα της, δίνοντας ένα σπουδαίο μάθημα ζωής σε όλους μας.

Πηγή: USA Today