Η Ιαπωνία τιμά σήμερα την 78η επέτειο της ρίψης ατομικής βόμβας από τις ΗΠΑ στη Χιροσίμα, με τον δήμαρχο της πόλης να καλεί για άλλη μια φορά να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα και να χαρακτηρίζει «τρέλα» την πρόσφατη νύξη της G7 για την πυρηνική αποτροπή.

Η επέτειος της πρώτης χρήσης ατομικής βόμβας στην ιστορία τιμάται καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με τη Μόσχα να έχει απειλήσει πως δεν αποκλείει χρήση πυρηνικών όπλων αν απειληθεί η ύπαρξή της.

This is the Bonsai tree that was planted in 1625, survived the devastation of the Hiroshima bombing 78 years ago #Today and is still growing today [read more: https://t.co/JAhmuxEwDp] pic.twitter.com/bRQPYjoPM3 — Massimo (@Rainmaker1973) August 6, 2023

Καταγράφεται επίσης καθώς η βιογραφική ταινία «Oppenheimer», για τη δημιουργία της ατομικής βόμβας, σημειώνει εισπρακτική επιτυχία στις ΗΠΑ. Κριτικοί υπογράμμισαν ότι η ταινία επέλεξε να αγνοήσει την καταστροφή που προκάλεσαν οι δυο ατομικές βόμβες που έπληξαν τη Χιροσίμα και κατόπιν, τρεις ημέρες αργότερα, το Ναγκασάκι (6η και 9η Αυγούστου 1945).

Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε αν ούτε πότε θα προβληθεί η ταινία «Οπενχάιμερ» στις αίθουσες στην Ιαπωνία.

Αντιδράσεις προκαλεί επίσης στην Ιαπωνία το ότι η εταιρεία διανομής της ταινίας «Barbie», που άρχισε να προβάλλεται ταυτόχρονα στις αμερικανικές αίθουσες, αξιοποιεί το ευφυολόγημα «Μπαρμπενχάιμερ», δημιούργημα χρηστών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, και τα κολλάζ με τους ηθοποιούς της πρώτης ταινίας με φόντο πυρηνικές εκρήξεις.

Η Χιροσίμα βρέθηκε στο επίκεντρο τον Μάιο, καθώς ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα φιλοξένησε τη σύνοδο της ομάδας των επτά πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου, ή G7, στην πόλη της δυτικής Ιαπωνίας όπου εκλέγεται. Στη σύνοδο εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία επαναλήφθηκε η δέσμευση στον πυρηνικό αφοπλισμό, αλλά ταυτόχρονα διατυπώθηκε η θέση πως όσο υπάρχουν πυρηνικά όπλα, πρέπει να υπηρετούν για την αποτροπή των επιθέσεων και την πρόληψη του πολέμου.

Σήμερα ακούστηκε η καμπάνα στις 08:15 [τοπική ώρα· στις 02:15 ώρα Ελλάδας], την ώρα της ρίψης. Περίπου 50.000 άνθρωποι που συμμετείχαν στην τελετή μνήμης σε εξωτερικό χώρο, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι χιμπάκουσα –επιζήσαντες–, τήρησαν ενός λεπτού σιγή εν μέσω της καλοκαιρινής ζέστης.

Japan is set to commemorate on August 6 and 9 the 78th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, respectively, which vaporized lives and flattened the cities instantaneously pic.twitter.com/iQHuynOcNO — Reuters (@Reuters) August 4, 2023

Ο 70χρονος δήμαρχος της πόλης Καζούμι Ματσούι, γιος χιμπάκουσα, τόνισε πως ο κόσμος είναι πλέον αντιμέτωπος «με νέα πραγματικότητα», καθώς γίνονται «απειλές» για τη χρήση πυρηνικών όπλων και επανέρχεται «η τρέλα της θεωρίας της πυρηνικής αποτροπής», παρόντος του κ. Κισίντα.

Από την πλευρά του, ο ιάπωνας πρωθυπουργός είπε πως ο δρόμος προκειμένου ο κόσμος να απαλλαγεί από τα πυρηνικά όπλα γίνεται πιο δύσκολος, εν μέρει εξαιτίας των απειλών της Ρωσίας, αλλά πρόσθεσε πως αυτό κάνει ακόμη πιο σημαντικότερη να δοθεί νέα ώθηση στις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Η βόμβα που έπληξε τη Χιροσίμα την 6η Αυγούστου 1945, που είχε βαφτιστεί «Little Boy», σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους ακαριαία και συνολικά περίπου 140.000 ως το τέλος εκείνης της χρονιάς. Η αυτοκρατορική Ιαπωνία συνθηκολόγησε την 15η Αυγούστου 1945, τερματίζοντας τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

RIGHT NOW in 1945, the American B-29 'Enola Gay' drops an atom bomb codenamed Little Boy on Hiroshima, Japan. It falls for 44 seconds before exploding directly over a hospital. The blast, which is equal to 15 kilotons of TNT, kills an estimated 70,000. Most victims are civilians pic.twitter.com/g3tKgAAFER — Military History Now (@MilHistNow) August 5, 2023

Το μήνυμα Γκουτέρες για τη Χιροσίμα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την υποστήριξή του. «Ηγέτες από όλο τον κόσμο επισκέφθηκαν αυτή την πόλη, είδαν τα μνημεία της, μίλησαν με τους γενναίους επιζήσαντες, κι έφυγαν ενθαρρυμένοι να προωθήσουν την υπόθεση του πυρηνικού αφοπλισμού», ανέφερε σε μήνυμα που ανέγνωσε στην τελετή εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών. «Πρέπει να το κάνουν περισσότεροι, διότι τα τύμπανα του πυρηνικού πολέμου ηχούν για ακόμα μια φορά», πρόσθεσε.