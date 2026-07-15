Το Ανωτάτο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του Μάριο Ροτζέρο, καθιστώντας τελεσίδικη την ποινή των 14 ετών και 9 μηνών φυλάκισης για τη δολοφονία των Αντρέα Σπινέλι και Τζουζέπε Ματσαρίνο και τον τραυματισμό του Αλεσάντρο Μόντικα κατά τη διάρκεια της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο του Γκριντσάνε Καβούρ στις 28 Απριλίου 2021.

Έτσι, οι πόρτες της φυλακής θα ανοίξουν για τον χρυσοχόο, ο οποίος από εκείνο το δραματικό απόγευμα πριν από 5 χρόνια ισχυριζόταν ότι αμύνθηκε και προστάτευσε την οικογένειά του, δηλώνοντας επομένως αθώος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ροτζέρο θα παραδοθεί απόψε το βράδυ.

Η απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου συνοδεύεται από την υποχρέωση του Ροτζέρο να καταβάλει αποζημίωση στα δύο θύματα. Αυτά είναι τα προσωρινά ποσά που αναγνωρίστηκαν στους συγγενείς των θυμάτων, 780.000 ευρώ. Ο χρυσοχόος έχει πληρώσει μέχρι στιγμής 300.000 ευρώ, πωλώντας ορισμένα ακίνητα.