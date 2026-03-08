Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Shaghayegh Zarei Nik, 29 ετών, μας ταξιδεύει από την Ελλάδα όπου ζει σήμερα, πίσω στο Ιράν της παιδικής της ηλικίας.

Μέσα από τη δική της φωνή ξεδιπλώνεται η καθημερινότητα εκατομμυρίων γυναικών που μεγαλώνουν σε μια κοινωνία όπου η ελευθερία συχνά συναντά εμπόδια και περιορισμούς, ενώ οι συγκρούσεις στην περιοχή δεν αφήνουν χώρο για εφησυχασμό.

Η Shaghayegh διατηρεί ζωντανή επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους της στην Τεχεράνη.

Παρά τις συνθήκες ανασφάλειας, πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι ακόμα και μια στρατιωτική αναταραχή μπορεί να ανοίξει δρόμους για κοινωνική και πολιτική αλλαγή.

Κάποιοι συγγενείς επέλεξαν να παραμείνουν στην καρδιά της πόλης, αν και θα μπορούσαν να φύγουν σε ασφαλέστερα μέρη. Όπως της λένε, προτιμούν να ζουν με τον κίνδυνο παρά να υποτάσσονται σε ένα καθεστώς που περιορίζει τις βασικές τους ελευθερίες.

Η πρώτη συνειδητοποίηση των ανισοτήτων

Η πρώτη αίσθηση αδικίας και διάκρισης ανάμεσα στα φύλα εμφανίστηκε όταν η Shaghayegh ήταν μόλις επτά ετών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το οικογενειακό περιβάλλον δεν γνώριζε διαχωρισμούς: αγόρια και κορίτσια ζούσαν ισότιμα, μοιράζονταν παιχνίδια και δραστηριότητες, γέλια και συζητήσεις.

Όμως, όταν πέρασε το κατώφλι του σχολείου, η πραγματικότητα άλλαξε. Τα κορίτσια έπρεπε να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες ένδυσης, να καλύπτουν το σώμα και τα μαλλιά τους, ενώ τα αγόρια δεν είχαν αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ο δημόσιος χώρος ήταν γεμάτος περιορισμούς: στις συγκοινωνίες, στις παραλίες, ακόμα και στα πάρκα οι ζώνες για άνδρες και γυναίκες ήταν ξεχωριστές.

Η σκληρή πραγματικότητα για τις γυναίκες

Μεγαλώνοντας, η Shaghayegh αντιλήφθηκε ότι οι διαφορές δεν ήταν απλώς κοινωνικές αλλά βαθιά θεσμικές. Ένα οικογενειακό περιστατικό την συγκλόνισε: η θεία της ζούσε σε έναν δυσλειτουργικό γάμο, αλλά δεν μπορούσε να ζητήσει διαζύγιο. Η Shaghayegh ρώτησε τη μητέρα της γιατί και έμαθε ότι η νομική διαδικασία στο Ιράν δυσκολεύει υπερβολικά μια γυναίκα να χωρίσει, ακόμα και σε περιπτώσεις βίας, ενώ η επιμέλεια των παιδιών κινδύνευε να περάσει στον πατέρα.

Οι περιορισμοί δεν σταματούσαν εκεί. Σχέσεις μεταξύ νέων αγοριών και κοριτσιών αντιμετωπίζονταν με καχυποψία, τα σχολεία ήταν αυστηρά διαχωρισμένα, ενώ στα πανεπιστήμια οι φοιτητές παρακολουθούνταν από την λεγόμενη «αστυνομία ηθικής».

Η εμπειρία σύλληψης από την αστυνομία ηθικής

Μια από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες ήρθε στα 14 της. Ένα μικρό «ατόπημα» στην ένδυσή της στάθηκε αρκετό για να την πλησιάσει ένα περιπολικό της αστυνομίας ηθικής. Συνελήφθη επειδή μέρος του σώματός της ήταν εκτεθειμένο, νιώθοντας ντροπή και φόβο σαν να είχε διαπράξει σοβαρό έγκλημα.

Η απόφαση να φύγει από το Ιράν

Παρά την ακαδημαϊκή της αριστεία, η Shaghayegh ένιωθε πως οι προοπτικές της ήταν περιορισμένες. Η μητέρα της, που είχε μείνει χήρα σε νεαρή ηλικία, αποφάσισε να εγκαταλείψουν το Ιράν και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή σήμαινε ανασχεδιασμό ολόκληρης της ζωής τους, αλλά ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν να ζήσουν με περισσότερη ελευθερία.

Μια νέα ζωή στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η καθημερινότητα φάνταζε αμέσως διαφορετική. Οι γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να ζουν και να εργάζονται χωρίς τους περιορισμούς που γνώριζε. Ωστόσο, η προσαρμογή δεν ήταν εύκολη: η γλώσσα, η νέα κουλτούρα, η ανάγκη δημιουργίας κοινωνικών και επαγγελματικών δικτύων αποτέλεσαν μεγάλες προκλήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η Shaghayegh ένιωσε να δυναμώνει και να αποφασίζει να χτίσει τη δική της επαγγελματική πορεία στον χώρο των ακινήτων.

Το μήνυμα για τις γυναίκες στο Ιράν

Παρά τις επιτυχίες της, η σκέψη της παραμένει στις γυναίκες που συνεχίζουν να ζουν στο Ιράν. «Είναι μορφωμένες, δημιουργικές και δυναμικές», λέει, «αλλά αγωνίζονται καθημερινά για το αυτονόητο». Αν μπορούσε να αλλάξει κάτι, θα ήταν η μεγαλύτερη νομική ισότητα και η δυνατότητα κάθε γυναίκας να αποφασίζει για τη ζωή της. Το μήνυμά της προς όσες αγωνίζονται για δικαιώματα είναι σαφές: η δύναμη βρίσκεται στη συλλογική προσπάθεια και την αλληλεγγύη.

Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Για τη Shaghayegh Zarei Nik, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι μια τυπική ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι υπενθύμιση των δυσκολιών που πέρασε η ίδια, αλλά και των προκλήσεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκατομμύρια γυναίκες στο Ιράν. Παρά την ελευθερία που απολαμβάνει σήμερα στην Ελλάδα, η σκέψη της μένει στους ανθρώπους που συνεχίζουν να ονειρεύονται δικαιοσύνη και προσωπική ελευθερία στη χώρα της.

