Σε ισχύ βρίσκεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος στόχο έχει να μπλοκάρει τα ιρανικά λιμάνια.
Λίγο μετά τις 17:00, που ξεκίνησε η επιχείρηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, απειλώντας όποιο πλοίο πλησιάσει, λέγοντας ότι θα χτυπηθεί: «Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, πλήρως εξολοθρευμένο – 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε πλήξει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων “ταχέων σκαφών επίθεσης”, επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή.
Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ αμέσως, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και βάναυσο.
Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».
Τι γνωρίζουμε για τον αποκλεισμό
Ο αποκλεισμός θα αφορά όλα τα πλοία, ανεξαρτήτου σημαίας, όπως έχει αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σήμερα, Δευτέρα 13 Απριλίου.
«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, αλλαγή πορείας και σύλληψη», λέει το σχετικό σημείωμα. «Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».
Ο αποκλεισμός «περιλαμβάνει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, για να συμπεριλάβει, όχι να περιοριστεί, σε λιμένες και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου», σύμφωνα με το Reuters, που αναφέρει επίσης ότι θα επιτρέπονται οι ανθρωπιστικές αποστολές – συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και άλλων βασικών αγαθών – αλλά θα υπόκεινται σε έλεγχο.
Μια στρατιωτική επιχείρηση που δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ
Η πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, Ντέινα Στρόουλ, εκτιμά ότι η επιχείρηση αποκλεισμού δύσκολα μπορεί να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, σημειώνοντας ότι «ο Τραμπ θέλει μια γρήγορη λύση, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη».
Ένας πλήρης αποκλεισμός του Ιράν θα σήμαινε συνεχή παρουσία ναυτικών δυνάμεων, ελέγχους πλοίων και πιθανές συγκρούσεις στη θάλασσα, δηλαδή ένα σενάριο που αυξάνει δραματικά την πιθανότητα γενικευμένης σύρραξης.
Η αντίδραση της Τεχεράνης θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Ήδη οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει ότι κάθε στρατιωτική παρουσία στην περιοχή θα εκληφθεί ως παραβίαση της εκεχειρίας και χαρακτήρισαν «πράξη πειρατείας» τον αποκλεισμό των λιμανιών από τις ΗΠΑ.
Ο απόστρατος ναύαρχος Γκάρι Ράφχεντ εκτιμά ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί είτε σε εμπορικά πλοία, είτε σε ενεργειακές υποδομές κρατών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.
Επιπλέον, η Τεχεράνη διαθέτει ασύμμετρα μέσα αντίδρασης, όπως ταχύπλοα σκάφη, ναρκοθέτηση ή επιθέσεις με drones, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή αποσταθεροποίηση χωρίς να οδηγήσουν σε άμεση γενικευμένη σύγκρουση.
Η ένταση αυτή ενισχύει τον κίνδυνο ενός «ατυχήματος» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.
Πώς επηρεάζεται η αγορά του πετρελαίου
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ο αποκλεισμός των ιρανικών εξαγωγών θα μπορούσε να αφαιρέσει από την αγορά έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, περιορίζοντας περαιτέρω την προσφορά και ενισχύοντας τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.
Ήδη, από την έναρξη της σύγκρουσης, οι τιμές πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά, επηρεάζοντας οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δεξαμενόπλοιων αποφεύγει την περιοχή, μειώνοντας τη ροή ενέργειας προς τις αγορές.
Παράλληλα, περίπου 180 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου βρίσκονται αποθηκευμένα σε δεξαμενόπλοια, γεγονός που δημιουργεί ένα περίπλοκο σκηνικό για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.
Πακιστάν: «Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αντέχει»
O πρόεδρος του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, διαβεβαίωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «αντέχει» και ότι προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διευθετηθούν τα «αγκάθια».
«Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και αυτήν τη στιγμή που μιλάω, προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίλυση των τελευταίων σημείων αντιπαράθεσης», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης παρέμβασης που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.
«Οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί στον Κόλπο εκτίθενται σε σημαντικούς κινδύνους»
Η κατάσταση των ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί κοντά στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ζήτημα σοβαρότατης ανησυχίας, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ελευθερία στη ναυσιπλοΐα, σε σχόλιά του λίγο πριν από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ.
«Χιλιάδες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο πάνω σε πλοία που είναι εκτεθειμένα σε σημαντικούς κινδύνους και σε μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, σε συνεδρίαση της νομικής επιτροπής του οργανισμού, σύμφωνα με το επίσημο απομαγνητοφωνημένο κείμενο.
Ο επικεφαλής του IMO δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον νέο αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Επανέλαβε τη θέση του οργανισμού ότι οι ναυτικοί δεν θα πρέπει να «χρησιμοποιούνται ως παράπλευρα θύματα οποιασδήποτε γεωπολιτικής σύγκρουσης».
Τον περασμένο μήνα, ο IMO είχε εκτιμήσει ότι περίπου 20.000 ναυτικοί είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.
Τραμπ: «Οποιοδήποτε πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί»
IDF: «Περισσότερα από 10 drones της Χεζμπολάχ, που εκτοξεύτηκαν προς το βόρειο Ισραήλ, έχουν αναχαιτιστεί από το πρωί»
Περισσότερα από 10 drones της Χεζμπολάχ, που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ και εναντίον στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο από σήμερα το πρωί, αναχαιτίστηκαν από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, αναφέρει ο στρατός.
Ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν μία από τις αναχαιτίσεις.
Ισραήλ: Γυναίκα τραυματίστηκε από ρουκέτα της Χεζμπολάχ
Μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά όταν ρουκέτα της Χεζμπολάχ έπληξε τη βόρεια πόλη Ναχαρίγια, στο Ισραήλ.
Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA) αναφέρει ότι η γυναίκα επλήγη από το ωστικό κύμα της έκρηξης, καθώς και από θραύσματα γυαλιού. Επίσης, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον IDF, λιγότερες από 10 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά την επίθεση, οι περισσότερες από τις οποίες αναχαιτίστηκαν.
Ο Πεζεσκιάν εκφράζει την υποστήριξή του προς τον Πάπα
«Καταδικάζω την προσβολή προς την εξοχότητά σας εκ μέρους του μεγάλου έθνους του Ιράν και δηλώνω ότι η βεβήλωση του Ιησού, του προφήτη της ειρήνης και της αδελφοσύνης, δεν είναι αποδεκτή από κανέναν ελεύθερο άνθρωπο. Σας εύχομαι δόξα μέσω του Αλλάχ», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, καταδικάζοντας τις δηλώσεις του Τραμπ κατά του Ποντίφικα.
His Holiness Pope Leo XIV (@Pontifex), I condemn the insult to Your Excellency on behalf of the great nation of Iran, and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish you glory by Allah.
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 13, 2026
Ξεκίνησε ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια
IDF: «Εξοντώθηκαν περισσότεροι από 250 τρομοκράτες και διοικητές της Χεζμπολάχ στην επίθεση της 8ης Απριλίου»
«Κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Λίβανο, εξοντώθηκαν περισσότεροι από 250 τρομοκράτες και διοικητές της Χεζμπολάχ», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF).
Οι «τρομοκράτες», συνεχίζει ο ισραηλινός στρατός «εξοντώθηκαν στη Βηρυτό, τη Μπεκάα και τον νότιο Λίβανο».
«Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν ένα ακριβές και σημαντικό πλήγμα στην υποδομή διοίκησης και ελέγχου της Χεζμπολάχ», τονίζουν οι IDF.
Η Ρωσία εκκενώνει σχεδόν όλο το προσωπικό από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ
Ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας δηλώνει ότι αποσύρει σχεδόν όλο το προσωπικό της από τον πυρηνικό σταθμό του Ιράν, ο οποίος έχει κατασκευαστεί από τη Ρωσία.
Ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, αναφέρει ότι 108 εργαζόμενοι εγκαταλείπουν το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Μπουσέρ και μόνο 20 θα παραμείνουν πίσω για την επίβλεψη του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις, όπου η Ρωσία κατασκευάζει δύο επιπλέον πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Ο Λιχατσόφ δηλώνει ότι η Ρωσία έχει συντονίσει την εκκένωση των εργαζομένων με τις ιρανικές αρχές.
Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η Ρωσία έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για βλήματα που πλήττουν την περιοχή του εργοστασίου, με ορισμένα εξ αυτών να προσγειώνονται κοντά στον πυρηνικό αντιδραστήρα.
Η Ρωσία είχε σχεδιάσει τη σχεδόν πλήρη εκκένωση πολύ πριν από την κατάπαυση του πυρός, απομακρύνοντας περίπου 600 άτομα προσωπικό σε κύματα κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και στις αρχές αυτού του μήνα.
Ιράν: Τα πλοία της Ινδίας δεν πλήρωσαν διόδια για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ
Τα ινδικά δεξαμενόπλοια που διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ δεν κατέβαλαν διόδια στο Ιράν, δήλωσε ο πρέσβης της Τεχεράνης στο Νέο Δελχί, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως θα εμποδίζει τη διέλευση πλοίων που πληρώνουν το Ιράν.
«Μπορείτε να ρωτήσετε την ινδική κυβέρνηση αν έχουμε χρεώσει οτιδήποτε μέχρι τώρα», δήλωσε ο πρέσβης Μοχάμαντ Φαθάλι στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρεσβεία του Ιράν.
«Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, έχουμε καλές σχέσεις. Πιστεύουμε ότι το Ιράν και η Ινδία μοιράζονται κοινά συμφέροντα και κοινή μοίρα», πρόσθεσε.
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ο IDF, λόγω του επερχόμενου ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούζ
Καθώς ο αμερικανικός στρατός πρόκειται να ξεκινήσει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν σύντομα, ο IDF δηλώνει ότι παραμένει σε «αυξημένη ετοιμότητα» για οποιαδήποτε εξέλιξη.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν αλλαγές στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για τους πολίτες και παραμένει έτοιμος να επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, εάν καταστεί απαραίτητο.
Γερμανία: Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από τις ΗΠΑ αποτελεί τακτική πίεσης
Η Γερμανία δηλώνει ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ αποτελεί τακτική πίεσης και όχι το τέλος των συνομιλιών.
Η γερμανική κυβέρνηση αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν, λέει εκπρόσωπος.
«Ο υποτιθέμενος αποκλεισμός… δεν σηματοδοτεί το τέλος αυτής της διπλωματικής διαδικασίας», αναφέρει ο ίδιος, αναφερόμενος σε ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Το βλέπουμε ως μια κίνηση κλιμάκωσης της πίεσης».
Ο εκπρόσωπος επικαλείται επίσης μια δήλωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία, όπως λέει, «δεν αναφέρει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, αλλά μάλλον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών – κάτι που αποτελεί διαφορετική προσέγγιση».