Σε ισχύ βρίσκεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος στόχο έχει να μπλοκάρει τα ιρανικά λιμάνια.

Λίγο μετά τις 17:00, που ξεκίνησε η επιχείρηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, απειλώντας όποιο πλοίο πλησιάσει, λέγοντας ότι θα χτυπηθεί: «Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, πλήρως εξολοθρευμένο – 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε πλήξει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων “ταχέων σκαφών επίθεσης”, επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή.

Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ αμέσως, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και βάναυσο.

Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».

Τι γνωρίζουμε για τον αποκλεισμό

Ο αποκλεισμός θα αφορά όλα τα πλοία, ανεξαρτήτου σημαίας, όπως έχει αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σήμερα, Δευτέρα 13 Απριλίου.

«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, αλλαγή πορείας και σύλληψη», λέει το σχετικό σημείωμα. «Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

Ο αποκλεισμός «περιλαμβάνει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, για να συμπεριλάβει, όχι να περιοριστεί, σε λιμένες και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου», σύμφωνα με το Reuters, που αναφέρει επίσης ότι θα επιτρέπονται οι ανθρωπιστικές αποστολές – συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και άλλων βασικών αγαθών – αλλά θα υπόκεινται σε έλεγχο.

Μια στρατιωτική επιχείρηση που δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ

Η πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, Ντέινα Στρόουλ, εκτιμά ότι η επιχείρηση αποκλεισμού δύσκολα μπορεί να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, σημειώνοντας ότι «ο Τραμπ θέλει μια γρήγορη λύση, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη».

Ένας πλήρης αποκλεισμός του Ιράν θα σήμαινε συνεχή παρουσία ναυτικών δυνάμεων, ελέγχους πλοίων και πιθανές συγκρούσεις στη θάλασσα, δηλαδή ένα σενάριο που αυξάνει δραματικά την πιθανότητα γενικευμένης σύρραξης.

Η αντίδραση της Τεχεράνης θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Ήδη οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει ότι κάθε στρατιωτική παρουσία στην περιοχή θα εκληφθεί ως παραβίαση της εκεχειρίας και χαρακτήρισαν «πράξη πειρατείας» τον αποκλεισμό των λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Ο απόστρατος ναύαρχος Γκάρι Ράφχεντ εκτιμά ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί είτε σε εμπορικά πλοία, είτε σε ενεργειακές υποδομές κρατών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Επιπλέον, η Τεχεράνη διαθέτει ασύμμετρα μέσα αντίδρασης, όπως ταχύπλοα σκάφη, ναρκοθέτηση ή επιθέσεις με drones, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή αποσταθεροποίηση χωρίς να οδηγήσουν σε άμεση γενικευμένη σύγκρουση.

Η ένταση αυτή ενισχύει τον κίνδυνο ενός «ατυχήματος» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Πώς επηρεάζεται η αγορά του πετρελαίου

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο αποκλεισμός των ιρανικών εξαγωγών θα μπορούσε να αφαιρέσει από την αγορά έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, περιορίζοντας περαιτέρω την προσφορά και ενισχύοντας τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Ήδη, από την έναρξη της σύγκρουσης, οι τιμές πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά, επηρεάζοντας οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δεξαμενόπλοιων αποφεύγει την περιοχή, μειώνοντας τη ροή ενέργειας προς τις αγορές.

Παράλληλα, περίπου 180 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου βρίσκονται αποθηκευμένα σε δεξαμενόπλοια, γεγονός που δημιουργεί ένα περίπλοκο σκηνικό για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Δείτε live εικόνα από τη Μέση Ανατολή:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες εξελίξεις της ημέρας εδώ.