Στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων βρίσκεται ο Βενεζουελάνος Αλεσάντρο Μπετανκούρ, ο οποίος είναι το πρόσωπο- κλειδί πίσω από την συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα αποθέματα αργού πετρελαίου ύψους 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών.

Οι πολίτες της Βενεζουέλας, κάποτε τον χλεύαζαν, αποκαλώντας τον «Bolichico» και αυτός έφτασε να βρίσκεται στην «αυλή» του Τραμπ και να κλείνει συμφωνίες.

Ποιους αποκαλούν Bolichicos;

Ο όρος «Bolichico» είναι τις πολιτικός και κοινωνικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται κυρίως στη Βενεζουέλα. Προέρχεται από τη συνένωση τις λέξης bolivariano (μπολιβαριανός, από το όνομα του Σιμόν Μπολίβάρ, που επικαλούνταν το καθεστώς) και τις λέξης chico (μικρός).

Περιγράφει τη νέα τάξη πραγμάτων και τις νεόπλουτους επιχειρηματίες (τη λεγόμενη «bolibourgeoisie» ή μπολιβαριανή αστική τάξη) που αναδείχθηκαν και πλούτισαν γρήγορα χάρη τις στενές σχέσεις, τις κρατικές συμβάσεις και τα προνόμια που απέκτησαν επί κυβέρνησης Ούγο Τσάβες και του ευρύτερου καθεστώτος.

Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται με υποτιμητική ή σαρκαστική έννοια για άτομα που συνδέθηκαν με φαινόμενα διαφθοράς και οικονομικού πλουτισμού μέσα από την κρατική εξουσία.

Ποιος είναι ο Αλεσάντρο Μπετανκούρ;

Δημοσίευμα των Financial Times αποκαλύπτει το προφίλ του Αλεσάντρο Μπετανκούρ.

Ο Μπετανκούρ ηγείται της ιδιωτικής πετρελαϊκής εταιρείας «North American Blue Energy Partners» και εκτιμάται ότι η σχέση του με τον Τραμπ συμβολίζει και ταχεία αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ.

Η γιγάντια πετρελαική συμφωνία Βενεζουέλας – ΗΠΑ προβλέπει ότι η εταιρεία του Μπετανκούρ αποκτά δικαιώματα ανάπτυξης διάρκειας 100 ετών για 17 ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα στη χώρα.

Από την άλλη πλευρά, η αμερικανική κυβέρνηση αποκτά μερίδιο 35% στην εταιρεία και εξασφαλίζει δικαίωμα αγοράς του 20% του παραγόμενου πετρελαίου στην τιμή του κόστους. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τα κοιτάσματα αυτά αποτελούν περίπου το 1/5 των συνολικών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Η επαγγελματική του πορεία

Γεμάτη αντιπαραθέσεις και παράδοξα είναι η επαγγελματική πορεία του επιχειρηματία. Ο Μπετανκούρ προέρχεται από εύπορη οικογένεια, σπούδασε οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων στο Suffolk University στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια δημιούργησε περιουσία εξασφαλίζοντας μια σειρά συμβάσεων χωρίς διαγωνισμό για την κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό συνέβη την περίοδο που η Βενεζουέλα είχε υποστεί ενεργειακή κρίση, από το 2009 ως το 2011.

Σύμφωνα με έρευνα του Κογκρέσου υπό την ηγεσία της αντιπολίτευσης, διαπιστώθηκε πως οι τιμές των συμβάσεων ήταν διογκωμένες κατά 138% έως 173%. Ωστόσο, ποτέ δεν απαγγέλθηκαν επίσημες κατηγορίες. Ακολούθησαν, όμως, και νομικοί κίνδυνοι στο εξωτερικό, καθώς έγιναν έρευνες για υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος από την Ισπανία και την Ελβετία.

Σημειώνεται πως οι Ελβετοί εισαγγελείς είχαν ζητήσει την έκδοσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2025. Του είχε απαγορευτεί για πολλούς μήνες να εγκαταλείψει τη χώρα, το Μάιο όμως του 2026, η Ελβετία απέσυρε το αίτημά της και ο επιχειρηματίας μπορούσε να μετακινηθεί κανονικά. Οι καλές αποδόσεις του στον πετρελαϊκό κλάδο τον επανέφεραν στο προσκήνιο.

Το 2011 εισήλθε στον κλάδο μέσω της κοινοπραξίας PetroZamora, που συνδεόταν με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA. Από τότε η παραγωγή της PetroZamora εκτοξεύθηκε από τα 20.000 βαρέλια στα 200.000 την ημέρα. Ο επιχειρηματίας κέρδισε τότε την εμπιστοσύνη της τότε αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ και προσέλκυσε την προσοχή των πολιτικών κύκλων στις ΗΠΑ. «Εξαιρετικά αλαζονικός, αλλά εξαιρετικός διαχειριστής, ο οποίος κατανοεί πλήρως τις λεπτομέρειες της πετρελαϊκής δραστηριότητας», δήλωσε επιχειρηματίας που παρακολουθούσε την πορεία του Μπετανκούρ. Πηγή από τον πετρελαϊκό κλάδο τόνισε πως «ο Μπετανκούρ είναι πλέον έτοιμος να γίνει ο νέος αντιβασιλέας της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Δυτικού Ημισφαιρίου».

Η άμεση επένδυση της αμερικανικής κυβέρνησης

Αξιοσημείωτο είναι πως η κυβέρνηση του Τραμπ απέκτησε άμεσα μετοχική συμμετοχή σε μια ιδιωτική εταιρεία.

Το Office of Strategic Capital (OSC) του Υπουργείου Άμυνας έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίσει μερίδιο 35% στη NABEP μέσω ενός λεγόμενου μηχανισμού «penny warrant», χωρίς να απαιτηθεί η διάθεση μεγάλου κεφαλαίου. Είναι πρωτοφανές το γεγονός ότι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο στηρίζει τη βιομηχανία μέσω δανείων και εγγυήσεων, απέκτησε μετοχική συμμετοχή σε μια τέτοια εταιρεία.

Νομική αβεβαιότητα γύρω από την ιστορική συμφωνία

Μεγάλη νομική αβεβαιότητα παραμένει γύρω από την ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας. Σύμφωνα με το σύνταγμα της Βενεζουέλας, τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας ανήκουν στη Δημοκρατία και δεν μπορούν να πουληθούν.

Επικριτές της συμφωνίας τονίζουν ότι η σημερινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας στερείται νομικής εξουσίας, ώστε να παραχωρήσει τα μακροπρόθεσμα δικαιώματα ανάπτυξης πετρελαϊκών κοιτασμάτων.