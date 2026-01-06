Μετά τη Βενεζουέλα και την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει τους επόμενους στόχους του για Κολομβία, Κούβα και Γροιλανδία. Μάλιστα, η αντίδραση της Δανίας έθεσε σε συναγερμό χθες την Ευρώπη, με την πρωθυπουργό της χώρας να δηλώνει εμφατικά για μία ακόμη φορά πως «Η Γροιλανδία έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θέλει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Δανή πρωθυπουργός έθεσε ήδη το θέμα των συνεπειών στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μία άλλη χώρα μέλος του, το γεγονός θα είχε ιστορικές συνέπειες για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ μαζί».

Η ταραχώδης ιστορία της Γροιλανδίας, τα ορυκτά και οι σπάνιες γαίες

Η Γροιλανδία δεν είναι επισήμως χώρα, αλλά έδαφος εντός του Βασιλείου της Δανίας. Το νησί ενσωματώθηκε επίσημα στο Βασίλειο της Δανίας το 1953, όμως έκτοτε γίνεται όλο και πιο ανεξάρτητο από το κυρίαρχο κράτος του, ψηφίζοντας νόμους που έχουν αυξήσει την ευθύνη για τη δική του διακυβέρνηση.

Γεωγραφικά, η Γροιλανδία είναι μέρος της βορειοαμερικανικής ηπείρου. Η τεράστια χερσαία μάζα της βρίσκεται στην τεκτονική πλάκα της Βόρειας Αμερικής και πιο κοντά στον Καναδά παρά στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η Γροιλανδία είναι σταθερά τοποθετημένη στην πολιτιστική και πολιτική σφαίρα της Ευρώπης, ιδίως μέσω της μακρόχρονης σύνδεσής της με τη Δανία. Το υπέδαφος και τα ορυκτά της είναι αυτά που την έθεσαν στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου, καθώς η Γρουλανδία διαθέτει λίθιο, νιόβιο, άφνιο και ζιρκόνιο, βασικά συστατικά για μπαταρίες και άλλες τεχνολογικές εφαρμογές.

Επιπλέον, η Γροιλανδία έχει δείξει πολλά υποσχόμενα αποθέματα σπάνιων γαιών, με συνεχιζόμενες έρευνες σε εξέλιξη, σύμφωνα με το Pulitzer Center. Συγκεκριμένα, διαθέτει κοιτάσματα σπάνιων γαιών, τα οποία είναι πολύτιμα για το ρόλο τους στις τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, αλλά είναι προσβάσιμα σε ελάχιστες τοποθεσίες παγκοσμίως.

Από τα 17 γνωστά στοιχεία σπάνιων γαιών, τέσσερα έχουν μεγάλη ζήτηση για τις τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης: το δυσπρόσιο, το νεοδύμιο, το πρασεοδύμιο και το τερβίλιο. Το νεοδύμιο και το πρασεοδύμιο ειδικότερα είναι απαραίτητα για τους μαγνήτες που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικούς κινητήρες και γεννήτριες, όπως αυτοί που βρίσκονται σε ανεμογεννήτριες και υβριδικά οχήματα. Η προσθήκη μικρών ποσοτήτων δυσπρωσίου και τερβίου ενισχύει αυτούς τους μαγνήτες, υποστηρίζοντας έτσι την αντοχή τους.

Η ζήτηση για τα μέταλλα αυτά υπερβαίνει σήμερα την προσφορά και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ, οι τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές στο άμεσο μέλλον.

Έχοντας κατά νου αυτά τα δεδομένα ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι η Γροιλανδία είναι «εξαιρετική» για την εθνική ασφάλεια της χώρας του, επικαλούμενος την ρωσική και την κινεζική παρουσία στην Αρκτική, ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστήριξαν ότι «θα έπρεπε να είναι αμερικανική», χωρίς να αποκλείουν ρητά κανένα σενάριο.