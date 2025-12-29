Η ιστορική αυτή μετάβαση τυγχάνει θερμής υποδοχής από την πλειοψηφία του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας όμως αντιμετωπίζεται με εξαιρετική επιφύλαξη από τους πολίτες οι οποίοι φοβούνται ότι με την αλλαγή αυτή θα επέλθει ακρίβεια και ενδεχομένως κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας. Σε μια χώρα με ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, υπάρχει επίσης σκεπτικισμός για την περαιτέρω ευρωπαϊκή εμβάθυνση.

From 1 January Bulgaria adopts the euro, a smooth step forward for families, with even the youngest ready to welcome the change. pic.twitter.com/XDbFLpdCan — една българка (@transbulgaria) December 27, 2025

Η Βουλγαρία θα γίνει το 21ο κράτος-μέλος της Ευρωζώνης αφού πληροί τα κριτήρια ένταξης που αφορούν τον πληθωρισμό, το δημοσιονομικό έλλειμμα, το κόστος δανεισμού και τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας χώρας μετά την Κροατία το 2023, ανεβάζοντας τον αριθμό των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το ευρώ σε πάνω από 350 εκατομμύρια.

🚨🇧🇬BREAKING: The Pro-EU Government of Bulgaria just RESIGNED after 6.5 Million Bulgarians Protested for 2 days straight. Bulgaria was Set to Join the Eurozone on January 1, 2026. Europeans are taking back their Nations! pic.twitter.com/YUcFYtfitZ — Based Hungary 🇭🇺 (@HungaryBased) December 14, 2025



Φυσικά επέρχεται σωρεία αλλαγών πλην του νομίσματος. Η χώρα θα έχει πλέον ενεργή συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα επιτόκια. Παρότι οι βουλγαρικές κυβερνήσεις επεδίωκαν την ένταξη της χώρας από το 2007, όταν η χώρα μπήκε στην ΕΕ, η κοινωνία παραμένει διχασμένη, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 he Bulgarian Government Has Fallen — This Is What Real Power Looks Like! After just two days of mass non-compliance, over 6.5 million Bulgarians took to the streets — and the result was historic: the pro-EU government of Bulgaria has officially resigned. This wasn’t done… pic.twitter.com/cjB0E3DiuL — Lisa Lu (@LisaLu2024) December 27, 2025



Το βουλγαρικό λέβα παύει να είναι το επίσημο νόμισμα της χώρας μετά από 145 χρόνια. Στο χαρτονόμισμα των 20 λέβα που θα αποσυρθεί την 1η Ιανουαρίου 2026 εικονίζεται ο Στέφαν Σταμπολόφ, ιστορική μορφή της χώρας.

«Είμαι αντίθετος, γιατί το λέβα είναι το εθνικό μας νόμισμα», δήλωσε στο Reuters ο συνταξιούχος Εμίλ Ιβάνοφ στη Σόφια, εκφράζοντας φόβους για το μέλλον της Ευρώπης. Αντίθετα, επιχειρήσεις και μέρος των πολιτών βλέπουν θετικά τη μετάβαση.

Στη Σόφια, οι τιμές ήδη εμφανίζονται σε λέβα και ευρώ, ενώ κρατικές καμπάνιες ενημερώνουν τους πολίτες. «Τα ταξίδια και οι συναλλαγές θα γίνουν πιο εύκολες», σημείωσε η συνταξιούχος Βεσελίνα Αποστόλοβα, ενώ επιχειρηματίες τονίζουν ότι θα μειωθεί το κόστος μετατροπής νομισμάτων και γραφειοκρατίας.