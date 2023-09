Αποχωρεί προσωρινά από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ μετά τις κατηγορίες ότι ο ίδιος και η σύζυγός του δωροδοκήθηκαν από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ. Την είδηση έκανε γνωστή ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Σε δήλωσή του, ο Σούμερ ανέφερε ότι ο Μενέντεζ, ο οποίος δεν έχει δηλώσει ο ίδιος επίσημα ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του στη Γερουσία, έχει το δικαίωμα για μια δίκαιη δίκη. Παράλληλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Μενέντεζ θα παραιτηθεί «μέχρι να επιλυθεί το θέμα».

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες από τις ράβδους χρυσού και τα χρήματα τα οποία κατηγορείται ότι έλαβε ο 69χρονος Αμερικανός Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ και η σύζυγός του.

Ο 69χρονος Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ και η 57χρονη σύζυγός του, Ναντίν, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για διαφθορά και συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ζευγάρι πήρε χρήματα από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ, το διάστημα από το 2018 έως το 2022, για να χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του στην Ουάσιγκτον ώστε να προωθήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, αλλά και της κυβέρνησης της Αιγύπτου.

Από έρευνα των αρχών στο σπίτι τους, βρέθηκαν μπάρες χρυσού αξίας 100.000 δολαρίων, 480.000 δολάρια σε μετρητά. Μεταξύ των δώρων περιλαμβάνεται και ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ φέρεται να έγιναν και πληρωμές στεγαστικού δανείου.

Οι αρχές αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει ήδη τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θεωρούν ότι είναι προϊόντα δωροδοκίας.

U.S. Senator Robert Menendez, his wife, and three New Jersey businessmen charged with bribery offenses @NewYorkFBI https://t.co/YoE9xEirOo pic.twitter.com/wR27VDYAK7

🇺🇸 US Prosecutor Damian Williams, who investigated the corruption of Menendez and his wife, revealed the indictment with thousands of dollars in cash and gold bars hidden at home. pic.twitter.com/2no4WJyfku

— X News Explorer (@XNewsExplorer) September 22, 2023