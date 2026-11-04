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Πολιτικό πλήγμα υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να πετυχαίνουν μια νίκη που ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις και να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών δικτύων, τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις πρώτες δηλώσεις του μετά την εικόνα που κατέδειξαν οι κάλπες ήταν συγκαταβατικός: «Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ το αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην εφημερίδα The New York Times. Στέλνοντας σήμα αποκλιμάκωσης και διάθεσης για θεσμική συμπόρευση ενόψει των νέων κοινοβουλευτικών ισορροπιών, ο Τραμπ συμπλήρωσε: «Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση».
Παρά ταύτα λίγες ώρες αργότερα ανάρτησε στο truth social από τον λογαριασμό του ένα μήνυμα που δείχνει την πρόθεσή του να αντισταθεί στις πιέσεις, ασκώντας το δικαίωμα του βέτο.
Η εκλογική συμπεριφορά των πολιτών αποτυπώνει έντονη δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια, ενώ καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η απομάκρυνση κρίσιμων εκλογικών ομάδων -ιδιαίτερα των νέων και των ισπανόφωνων ψηφοφόρων- από τις τάξεις των Ρεπουμπλικανών. Παράλληλα, η αποδοχή του Αμερικανού προέδρου κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εν μέσω της λαϊκής απογοήτευσης για τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν και το συνακόλουθο ράλι στις τιμές των καυσίμων.
Η ανατροπή στη Γερουσία και η ιστορική νίκη στο Τέξας
Στη μάχη για τη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τις τέσσερις κρίσιμες έδρες που απαιτούνταν για να αποσπάσουν την πλειοψηφία από τους Ρεπουμπλικανούς. Ξεχώρισαν οι επιτυχίες των Ρόι Κούπερ, Άννι Άντριους, Σέροντ Μπράουν, καθώς και η ιστορική επικράτηση του Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας, ο οποίος τερμάτισε μια περίοδο τριών δεκαετιών ρεπουμπλικανικής ηγεμονίας στην πολιτεία.
Η παρουσία της Ομογένειας στο νέο Κογκρέσο
Στο νέο κοινοβουλευτικό τοπίο καταγράφεται ισχυρή παρουσία εκπροσώπων της ελληνοαμερικανικής κοινότητας:
- Ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας επικράτησε στο Νιου Χάμσαϊρ, σημειώνοντας σημαντική νίκη.
- Στη Φλόριντα επιβεβαιώθηκε η επανεκλογή των Γκας Μπιλιράκη, Μάικ Χαριδόπουλου και Τζίμι Πατρόνις.
- Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη ανανέωσε τη θητεία της, εξασφαλίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη παρουσία της στο Κογκρέσο.
Live εικόνα από την εκλογική μάχη στις ΗΠΑ
Η Έιμι Άκτον (Δημοκρατικοί) εξελέγη κυβερνήτρια του Οχάιο
Η Έιμι Άκτον κέρδισε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της και θα γίνει η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης του Οχάιο και η πρώτη υποψήφια των Δημοκρατικών που κερδίζει τις εκλογές για κυβερνήτη στην πολιτεία αυτή εδώ και δύο δεκαετίες.
Το Οχάιο, μια αμφίρροπή πολιτεία στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, έχει ψηφίσει υπέρ του Τραμπ στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές, με τον Ρεπουμπλικάνο να κερδίζει στην πολιτεία αυτή με διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων την Κάμαλα Χάρις το 2024.
Στις φετινές εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, ο Βιβέκ Ραμασουάμι, επιτέθηκε προσωπικά στην Άκτον, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα προεκλογικό βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν η μητέρα της Ντόνα Άρθουρ, η οποία κατηγορούσε την κόρη της ότι είναι «ψεύτρα».
Η Άκτον έχει δηλώσει ότι η μητέρα της, με την οποία δεν έχει πλέον σχέσεις, είχε κλείσει τα ματιά στη σεξουαλική κακοποίηση που υφίστατο όταν ήταν παιδί από τον πατριό της, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τον βιασμό της.
Σε ανακοίνωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Δημοκρατική υποψήφια είχε διηγηθεί ότι, μαζί με τον αδελφό της έζησε «την κακοποίηση, την πείνα και την εγκατάλειψη».
Γκαλιμπάφ: Οι Αμερικανοί "είπαν όχι στον πόλεμο"
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί είπαν “ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ” μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
“Είτε λόγω της συνείδησής τους, είτε λόγω του κόστους ζωής, οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, και εμείς στηρίζουμε αυτό το μήνυμα”, έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του.
Ο Δημοκρατικός Χαβιέρ Μπεσέρα, πρώτος Λατινοαμερικάνος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας
Ο Δημοκρατικός Χαβιέρ Μπεσέρα εξελέγη, όπως ήταν αναμενόμενο, στη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, καθώς προηγούνταν σημαντικά του Ρεπουμπλικάνου Στιβ Χίλτον, και έγινε ο πρώτος ισπανόφωνος που κέρδισε στην πιο πολυπληθή πολιτεία των ΗΠΑ.
Με καταμετρημένες λίγες περισσότερες από τις μισές ψήφους, ο πρώην υπουργός Υγείας επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν είχε συγκεντρώσει διπλάσιο αριθμό ψήφων από τον αντίπαλό του.
Η Καλιφόρνια, με σχεδόν 40 εκατομμύρια κατοίκους, θεωρείται ιστορικά προπύργιο των Δημοκρατικών.
Γιος Μεξικανών μεταναστών, ο Χαβιέρ Μπεσέρα θα ηγηθεί μιας πολιτείας όπου, σύμφωνα με την απογραφή του 2020, περίπου 40% του πληθυσμού είναι Λατινοαμερικανοί, ένα ποσοστό που παρουσιάζει αυξητική τάση.
Θα διαδεχθεί τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του και δεν μπορούσε να διεκδικήσει τρίτη.
Μπαράκ Ομπάμα: «Σαφές μήνυμα από τους ψηφοφόρους για να σηκώσουμε μανίκια»
Ένα «σαφές μήνυμα» υπέρ της ενότητας και των ουσιαστικών λύσεων έστειλαν οι Αμερικανοί πολίτες μέσα από την κάλπη, όπως υπογράμμισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο Ομπάμα χαιρέτισε τις επιδόσεις του Δημοκρατικού Κόμματος, κρούοντας ταυτόχρονα το καμπανάκι της άμεσης δράσης για την επόμενη διετία.
«Απόψε, ο αμερικανικός λαός έστειλε ένα σαφές μήνυμα -θέλει μια πολιτική που ενώνει τους ανθρώπους αντί να τους διχάζει, καθώς και ηγέτες που προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος είχε έντονη παρουσία στην προεκλογική εκστρατεία των τελευταίων εβδομάδων, ενισχύοντας με ομιλίες του υποψηφίους του κόμματος σε όλη τη χώρα.
Και κατέληξε λέγοντας: «Παρότι αυτή η κυβέρνηση έχει ακόμη δύο χρόνια στην εξουσία, δική μας δουλειά είναι τώρα να σηκώσουμε τα μανίκια, να προχωρήσουμε σε αλλαγές όπου έχουμε τη δυνατότητα, να αποτρέψουμε περαιτέρω ζημιά και να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον».
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Το Κάνσας στέλνει Δημοκρατικό στη Γερουσία, για πρώτη φορά από το 1932
Ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον εξελέξη σήμερα βουλευτής στη νότια συντηρητική πολιτεία του Κάνσας, σύμφωνα με τις προβολές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ένα κατόρθωμα σε μια πολιτεία που δεν είχε εκλέξει γερουσιαστή αυτού του κόμματος εδώ και 94 χρόνια, από το 1932.
Ο Χάμιλτον, ένας πάστορας, κέρδισε τον υποστηριζόμενο από τον Τραμπ απερχόμενο Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της εν λόγω πολιτείας Ρότζερ Μάρσαλ, δίνοντας στο κόμμα του μεγάλη ώθηση στη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας.
Ήταν μια εντυπωσιακή νίκη των Δημοκρατικών σε μια πολιτεία την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει με περισσότερες από 16 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά το 2024 και στην οποία την κούρσα αναμενόταν αρχικά ότι θα κέρδιζαν οι Ρεπουμπλικανοί.
Αιχμές των Δημοκρατικών για την αύξηση της περιουσίας του Τραμπ
Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις δεσμεύθηκε να εκμεταλλευθεί την πλειοψηφία που διαθέτει το κόμμα του και στα δύο σώματα του Κογκρέσου προκειμένου να λογοδοτήσουν οι πολιτικοί που ευθύνονται, σύμφωνα με τον ίδιο, «για πρωτοφανή διαφθορά», αλλά και για να μειώσει το κόστος ζωής για τους Αμερικανούς.
«Θα ζητήσουμε τον λογαριασμό από αυτούς που επέβαλαν σε αυτή τη χώρα μια πρωτοφανή διαφθορά», δήλωσε ο Τζέφρις απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του.
Ο Τζέφρις, ο οποίος θεωρείται το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του προέδρου της Βουλής, δεν κατονόμασε τον Ντόναλντ Τραμπ.
«Αν τα πρόσωπα που έχουν υψηλά αξιώματα επικεντρώνονται αποκλειστικά στον προσωπικό τους πλουτισμό, στον πλουτισμό της οικογένειάς τους, των φίλων ή των δωρητών τους, τότε δεν αφιερώνονται στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του αμερικανικού λαού», τόνισε.
Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο η περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συγχέει πολύ ανοιχτά τις κρατικές υποθέσεις με τα δικά του ιδιωτικά συμφέροντα, έχει αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων και διαφθοράς.
Εξάλλου ο Τζέφρις χαιρέτισε τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές και δεσμεύθηκε ότι το κόμμα του θα δώσει μάχη για να μειώσει το κόστος ζωής και να ανατρέψει τις περικοπές στο Medicaid, το ομοσπονδιακό πρόγραμμα που προσφέρει ασφάλιση υγείας σε εκατομμύρια Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα.
Το «μπλε κύμα» σάρωσε και το Μέιν
Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς θα χάσει την επανεκλογή της στο Μέιν, σύμφωνα με την πρόβλεψη του CNN, εξασφαλίζοντας στους Δημοκρατικούς μια έδρα που επιδίωκαν εδώ και καιρό.
Η μετριοπαθής Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής θα ηττηθεί από τον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον, πρώην πρόεδρο της Γερουσίας του Μέιν.
Η εκλογική αναμέτρηση σημαδεύτηκε από μια σειρά ανατροπών στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Αρχικά, το κόμμα είχε επιλέξει ως υποψήφιό του τον εκτροφέα στρειδιών Γκράχαμ Πλάτνερ, ο οποίος είχε επικρατήσει στις προκριματικές εκλογές έναντι της κυβερνήτη Τζάνετ Μιλς. Ωστόσο, στη συνέχεια αποσύρθηκε, έπειτα από καταγγελία για βιασμό, την οποία ο ίδιος αρνείται.
Τα «κάστρα» που άλλαξαν χέρια
Μέχρι στιγμής, οι Δημοκρατικοί έχουν κερδίσει τις έδρες στη Γερουσία σε σημαντικές Πολιτείες όπως το Τέξας, το Κάνσας, την Άϊοβα, το Οχάιο, η Τζόρτζια, η Βόρεια Καρολίνα, η Βιρτζίνια, το Κολοράντο, η Μασαχουσέτη, το Νιου Τζέρσεϊ, το Ντέλαγουερ, η Πενσιλβάνια, το Ιλινόι, το Νέο Μέξικο και το Νιου Χάμσαϊρ όπου επικράτησε ο ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάππας.
Για την πορεία των ελληνοαμερικανών υποψηφίων στις ενδιάμεσες εκλογές διαβάστε περισσότερα εδώ
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν επηρέασε το αποτέλεσμα
«Ο κόσμος προφανώς δεν ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες της τιμής της βενζίνης», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, προσθέτοντας όμως ότι θεωρεί πως οι πολίτες κατανόησαν τη σημασία όσων εκείνος έκανε στο Ιράν.
Τον ίδιο ισχυρισμό πάντως για τον πόλεμο επανέλαβε και σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, λέγοντας ότι «ο πόλεμος στο Ιράν ευθύνεται εν μέρει για τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών».
Οι πρώτες δηλώσεις του Ταλαρίκο στο Τέξας
«Πήραμε το Τέξας πίσω». Με αυτή τη φράση πανηγύρισε την ιστορική ανατροπή ο Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος κατάφερε έπειτα από 33 χρόνια να κάνει το Τέξας «μπλε».
«Απόψε νικήσαμε τον Γολιάθ» είπε ακόμα ενώ τόνισε ότι στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στο Ώστιν ότι «όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να αντισταθούν στον λαό του Τέξας».
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Μινεσότα: Η πρώτη ιθαγενής Αμερικανίδα στη Γερουσία
Η Πέγκι Φλάναγκαν, στη Μινεσότα, έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα ιθαγενής που εκλέγεται στη Γερουσία. Η υποψήφια των Δημοκρατικών που θα διαδεχθεί την γερουσιάστρια Τίνα Σμιθ, επικράτησε με άνετη διαφορά της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου της, Μισέλ Ταφόια.
Μέχρι στιγμής αποτέλεσμα για την Βουλή των Αντιπροσώπων
Τέξας: Ιστορική εκλογή της Ινοχόσα
Σε μία από τις μεγαλύτερες εκλογικές εκπλήξεις της δεκαετίας, η Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα κατήγαγε μια ιστορικής σημασίας νίκη στο Τέξας, εκτοπίζοντας τον πανίσχυρο Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος διεκδικούσε μια ρεκόρ τέταρτη θητεία. Η επικράτησή της βάζει τέλος σε περισσότερα από 30 χρόνια αδιάλειπτης κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία.
Παράλληλα, η Ινοχόσα καταγράφει ένα διπλό ιστορικό ορόσημο: γίνεται η πρώτη ισπανόφωνη γυναίκα που αναλαμβάνει την κυβερνητεία του Τέξας και η πρώτη εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος στο συγκεκριμένο αξίωμα μετά την Αν Ρίτσαρντς το 1995.
Δικηγόρος με εξειδίκευση στα εργασιακά και πολιτικά δικαιώματα, η Ινοχόσα είχε θητεύσει για σχεδόν δέκα χρόνια στο πολιτειακό Κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας το Όστιν, χωρίς προηγούμενη εμπειρία διεκδίκησης πολιτειακού αξιώματος. Μπήκε στην κούρσα ουσιαστικά επειδή κανένα άλλο κορυφαίο στέλεχος δεν αναλάμβανε να αναμετρηθεί με τον Άμποτ.
Πλέον, η νέα κυβερνήτης καλείται να αναλάβει τα ηνία μιας πολιτείας, της οποίας ο θεσμικός μηχανισμός έχει σφυρηλατηθεί μέσα από δεκαετίες βαθιάς συντηρητικής διακυβέρνησης.