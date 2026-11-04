Πολιτικό πλήγμα υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να πετυχαίνουν μια νίκη που ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις και να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών δικτύων, τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις πρώτες δηλώσεις του μετά την εικόνα που κατέδειξαν οι κάλπες ήταν συγκαταβατικός: «Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ το αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην εφημερίδα The New York Times. Στέλνοντας σήμα αποκλιμάκωσης και διάθεσης για θεσμική συμπόρευση ενόψει των νέων κοινοβουλευτικών ισορροπιών, ο Τραμπ συμπλήρωσε: «Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση».

Παρά ταύτα λίγες ώρες αργότερα ανάρτησε στο truth social από τον λογαριασμό του ένα μήνυμα που δείχνει την πρόθεσή του να αντισταθεί στις πιέσεις, ασκώντας το δικαίωμα του βέτο.

Η εκλογική συμπεριφορά των πολιτών αποτυπώνει έντονη δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια, ενώ καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η απομάκρυνση κρίσιμων εκλογικών ομάδων -ιδιαίτερα των νέων και των ισπανόφωνων ψηφοφόρων- από τις τάξεις των Ρεπουμπλικανών. Παράλληλα, η αποδοχή του Αμερικανού προέδρου κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εν μέσω της λαϊκής απογοήτευσης για τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν και το συνακόλουθο ράλι στις τιμές των καυσίμων.

Η ανατροπή στη Γερουσία και η ιστορική νίκη στο Τέξας

Στη μάχη για τη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τις τέσσερις κρίσιμες έδρες που απαιτούνταν για να αποσπάσουν την πλειοψηφία από τους Ρεπουμπλικανούς. Ξεχώρισαν οι επιτυχίες των Ρόι Κούπερ, Άννι Άντριους, Σέροντ Μπράουν, καθώς και η ιστορική επικράτηση του Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας, ο οποίος τερμάτισε μια περίοδο τριών δεκαετιών ρεπουμπλικανικής ηγεμονίας στην πολιτεία.

Η παρουσία της Ομογένειας στο νέο Κογκρέσο

Στο νέο κοινοβουλευτικό τοπίο καταγράφεται ισχυρή παρουσία εκπροσώπων της ελληνοαμερικανικής κοινότητας:

Ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας επικράτησε στο Νιου Χάμσαϊρ, σημειώνοντας σημαντική νίκη.

Στη Φλόριντα επιβεβαιώθηκε η επανεκλογή των Γκας Μπιλιράκη, Μάικ Χαριδόπουλου και Τζίμι Πατρόνις.

Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη ανανέωσε τη θητεία της, εξασφαλίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη παρουσία της στο Κογκρέσο.

Live εικόνα από την εκλογική μάχη στις ΗΠΑ